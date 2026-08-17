Γυναίκα μηνύει ολόκληρη την πρωτεύουσα για σεξισμό - Ο ιδιαίτερος λόγος και η απάντηση της πόλης

Μια χρέωση 50 λεπτών για τη χρήση δημόσιας τουαλέτας στη Βιέννη οδήγησε μια 27χρονη σε νομική προσφυγή, υποστηρίζοντας ότι οι γυναίκες υφίστανται άνιση μεταχείριση σε σχέση με τους άνδρες.

Μια τακτική που κυριαρχεί ολοένα και περισσότερο στο εξωτερικό, είναι η χρέωση της τουαλέτας των μαγαζιών ή ακόμα και των αντίστοιχων σε κάποιον δημόσιο χώρο προκειμένου να τις χρησιμοποιήσουν οι πολίτες. Μια τέτοια χρέωση μόλις 50 λεπτών για τη χρήση δημόσιας τουαλέτας στη Βιέννη εξελίχθηκε σε δικαστική διαμάχη για την ισότητα των φύλων.

Η 27χρονη Melanie Gradik βρισκόταν σε πάρκο της αυστριακής πρωτεύουσας μαζί με έναν άνδρα φίλο της, όταν διαπίστωσε ότι εκείνος μπορούσε να χρησιμοποιήσει δωρεάν το ουρητήριο, ενώ η ίδια έπρεπε να πληρώσει 50 λεπτά για την τουαλέτα.

Οι κατηγορίες της 27χρονης

«Θέλω όλοι να μπορούν να χρησιμοποιούν την τουαλέτα με ίσους όρους, ή πληρώνουμε όλοι 50 λεπτά ή κανείς δεν πληρώνει», δήλωσε η Gradik, ενώ κατέθεσε νομική προσφυγή κατά της πόλης της Βιέννης, υποστηρίζοντας ότι η αποκλειστική χρέωση για τη χρήση των καμπινών από γυναίκες παραβιάζει τους κανόνες κατά των διακρίσεων.

Η πλευρά της γυναίκας υποστηρίζει ότι οι άνδρες έχουν μια επιπλέον δωρεάν επιλογή, καθώς μπορούν να χρησιμοποιούν τα ουρητήρια, ενώ οι γυναίκες όχι. Η δικηγόρος της, Petra Laback, εκτιμά μάλιστα ότι η υπόθεση θα μπορούσε να επηρεάσει και άλλους δήμους της Αυστρίας που εφαρμόζουν αντίστοιχη πολιτική.

Τι απαντά ο δήμος

Ο δήμος της Βιέννης, από την πλευρά του, υποστηρίζει ότι σε 29 εγκαταστάσεις με μεγάλη επισκεψιμότητα η χρέωση των 50 λεπτών είναι απαραίτητη για λόγους οργάνωσης, εποπτείας και καθαριότητας. Όπως διευκρινίζει, το αντίτιμο αφορά τη χρήση των καμπινών από όλα τα φύλα, ενώ τα ουρητήρια δημιουργήθηκαν ως μέτρο για την αποτροπή της ούρησης σε δημόσιους χώρους.

Η υπόθεση έχει ανοίξει εκ νέου τη συζήτηση για τις έμφυλες διαφορές στη χρήση δημόσιων υποδομών, αλλά και για ζητήματα όπως το κόστος των προϊόντων περιόδου και το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Το ερώτημα πλέον είναι αν μια διαφορά μόλις 50 λεπτών μπορεί να θεωρηθεί απλώς πρακτική χρέωση ή αν αποτελεί άνιση μεταχείριση.

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