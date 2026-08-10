Μαρούλι με γεύση... κρέας: Ερευνητές δημιούργησαν το απόλυτο φυτικό υποκατάστατο

Ερευνητές κατάφεραν να ενσωματώσουν το γονίδιο της μυοσφαιρίνης σε φύλλα μαρουλιού, ανοίγοντας το δρόμο για φυτικά προϊόντα με τη γεύση, το χρώμα και τη θρεπτική αξία του κρέατος.

Η παραγωγή κρέατος, ιδιαίτερα του μοσχαρίσιου, αποτελεί μία από τις πιο επιβαρυντικές βιομηχανίες για το περιβάλλον, καθώς ευθύνεται για σχεδόν τις μισές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στον αγροτικό τομέα.

Παρά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, η γεύση, η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και η πολιτισμική συνήθεια της κρεατοφαγίας κρατούν τα ποσοστά των χορτοφάγων σε χαμηλά επίπεδα παγκοσμίως, με έρευνες να δείχνουν ότι μόλις το 8% του πληθυσμού δηλώνει βίγκαν ή χορτοφάγος.

Για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, η Dr. Alexia Groff και η ομάδα της στο Imperial College του Λονδίνου αποφάσισαν να μεταφέρουν την πρωτεΐνη και τη γεύση του κρέατος απευθείας στα... φυτά.

Η μέθοδος και η μετάβαση από τον καπνό στο μαρούλι

Η ερευνητική ομάδα ξεκίνησε αρχικά τις δοκιμές της σε φυτά καπνού, τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως στη γενετική μηχανική εδώ και δεκαετίες. Χρησιμοποιώντας ένα «γονιδιακό πιστόλι», η Groff κλωνοποίησε γονίδια μυοσφαιρίνης από χοίρους και τα εισήγαγε στους χλωροπλάστες των φυτικών κυττάρων, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη φωτοσύνθεση.

Αφού επιβεβαιώθηκε ότι η μέθοδος λειτουργεί, οι ερευνητές πέρασαν στην καλλιέργεια μαρουλιού. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα φύλλα περιείχαν μυοσφαιρίνη σε ποσοστό 0,08% επί του ξηρού βάρους, ποσότητα που αντιστοιχεί στο ένα δέκατο έως ένα δέκατο τέταρτο της ποσότητας που βρίσκεται σε μια μοσχαρίσια μπριζόλα.

Τα πλεονεκτήματα της μυοσφαιρίνης στα φυτικά προϊόντα

Παρά το γεγονός ότι το ποσοστό ακούγεται μικρό, η παραγωγή φυτικής μυοσφαιρίνης μπορεί να αποδώσει σημαντικά περισσότερη πρωτεΐνη ανά εκτάριο σε σχέση με την κτηνοτροφία, καταναλώνοντας παράλληλα πολύ λιγότερο νερό και εκπέμποντας λιγότερα αέρια του θερμοκηπίου.

Η μυοσφαιρίνη είναι μια πρωτεΐνη πλούσια σε σίδηρο, η οποία συμβάλλει καθοριστικά στο κόκκινο χρώμα και τη χαρακτηριστική γεύση που αναζητούν οι καταναλωτές στο κρέας. Η απομόνωση και η προσθήκη της σε φυτικά προϊόντα θα μπορούσε να βελτιώσει τη γεύση τους και να μειώσει την επιθυμία για κατανάλωση ζωικού κρέατος.

«Δεδομένης της βακτηριακής τους προέλευσης και του μεγάλου αριθμού αντιγράφων ανά κύτταρο, οι χλωροπλάστες είναι γενικά πολύ πιο αποτελεσματικοί στην παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων πρωτεΐνης σε σχέση με τον πυρήνα του κυττάρου. Δείχνουμε ότι τα φυτά μπορούν να τροποποιηθούν ώστε να παράγουν τη ζωική πρωτεΐνη μυοσφαιρίνη στους χλωροπλάστες τους, παρέχοντας έναν πιο βιώσιμο τρόπο παραγωγής βασικών συστατικών για φυτικά υποκατάστατα κρέατος», σημείωσε η Δρ. Groff.

Ωστόσο, η νέα τεχνολογία αντιμετωπίζει ακόμα ορισμένα τεχνικά και κοινωνικά εμπόδια. Η μυοσφαιρίνη που παράχθηκε στα φυτά έδειξε χαμηλότερη ικανότητα σύνδεσης με την αιμοσφαιρίνη σε σύγκριση με εκείνη που παράγεται από γενετικά τροποποιημένα βακτήρια, για λόγους που ακόμη ερευνώνται.

Επιπλέον, η επιφυλακτικότητα των καταναλωτών απέναντι στα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα παραμένει μεγάλη, αν και η συγκεκριμένη μέθοδος εισαγωγής στους χλωροπλάστες ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο μεταφοράς του γονιδίου σε άγριες καλλιέργειες μέσω της διασταύρωσης.

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