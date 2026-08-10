«Έμοιαζα σαν να έχω ανεμοβλογιά»: Κοιμήθηκε σε ξενοδοχείο και ξύπνησε με εκατοντάδες τσιμπήματα κοριών (vid)

31χρονη travel blogger έζησε στιγμές απόλυτου εφιάλτη σε ξενοδοχείο της αλυσίδας Travelodge, όταν ξύπνησε καλυμμένη από εκατοντάδες τσιμπήματα κοριών.

Η Hannah Stephenson, travel blogger από το Κέιμπριτζ, είχε κανονίσει τη διαμονή της στο υποκατάστημα της αλυσίδας Travelodge στην Newmarket Road, μετά από μια βόλτα με φίλη της. Η επόμενη μέρα όμως ξεκίνησε με τον χειρότερο τρόπο. Η 31χρονη ξύπνησε νιώθοντας έντονη φαγούρα και παρατηρώντας κόκκινα σημάδια στα χέρια της.

Ερευνώντας τα κλινοσκεπάσματα, αντίκρισε κηλίδες αίματος και μαύρες κουκκίδες στο μαξιλάρι της, πριν βρεθεί αντιμέτωπη με το πιο σοκαριστικό θέαμα, ζωντανούς κοριούς να σκαρφαλώνουν πάνω στα σεντόνια.

Εκατοντάδες τσιμπήματα σε όλο της το σώμα: «Ήμουν τρομοκρατημένη»

Η άτυχη γυναίκα μέτρησε αρχικά 37 τσιμπήματα μόνο στο αριστερό της χέρι, ενώ μέσα στη μέρα άρχισαν να εμφανίζονται δεκάδες άλλα στο στήθος, την πλάτη, το πρόσωπο και τα πόδια της. Υπολογίζεται ότι δέχτηκε συνολικά περισσότερα από 100 τσιμπήματα.

«Ξύπνησα νιώθοντας φαγούρα και άρχισαν να σχηματίζονται εξανθήματα στα χέρια μου. Όταν σηκώθηκα, είδα κηλίδες αίματος στο μαξιλάρι και μαύρες κουκκίδες. Κοίταξα πιο προσεκτικά και είδα ένα έντομο στο μαξιλάρι. Τσέκαρα τα σεντόνια και υπήρχαν κι άλλα. Ήμουν τρομοκρατημένη και σοκαρισμένη. Δεν το περίμενα από ένα Travelodge, πάντα θεωρούσα ότι είναι αξιόπιστα», δήλωσε η ίδια.

Αφού ανέφερε το περιστατικό στη ρεσεψιόν, της είπαν να επικοινωνήσει με την εξυπηρέτηση πελατών, ενώ την διαβεβαίωσαν ότι το δωμάτιο δεν θα διατεθεί ξανά εκείνη τη νύχτα.

Η 31χρονη χρειάστηκε να λάβει στεροειδή κρέμα και αντιισταμινικά, ενώ η καθυστέρηση της εταιρείας να της επιστρέψει τα χρήματα ή να ζητήσει συγγνώμη την ώθησε να δημοσιεύσει ένα βίντεο στο διαδίκτυο, το οποίο συγκέντρωσε δεκάδες χιλιάδες προβολές.

«Αισθάνομαι πραγματικά ντροπιασμένη. Είναι καλοκαίρι οπότε δεν είναι εύκολο να τα καλύψω. Φοράω μακρυμάνικες μπλούζες για να κρύψω τα χειρότερα», εξήγησε η Hannah, η οποία αναγκάστηκε να αλλάξει το φόρεμα που σκόπευε να φορέσει στον γάμο του ξαδέλφου της στις 5 Αυγούστου και να αγοράσει foundation για να καλύψει τα σημάδια στα χέρια της. «Ο κόσμος έχει τρομοκρατηθεί, μου έλεγαν ότι μοιάζω σαν να έχω κάποια ασθένεια. Έχω ταξιδέψει παντού, στην Αφρική, στη Νοτιοανατολική Ασία, και μου συνέβη αυτό στην πόλη μου».

Η απάντηση και η συγγνώμη του ξενοδοχείου

Από την πλευρά της, η αλυσίδα Travelodge προχώρησε σε επίσημη συγγνώμη, αναγνωρίζοντας πόσο ψυχοφθόρο ήταν το περιστατικό. Εκπρόσωπος της εταιρείας τόνισε ότι η ασφάλεια των πελατών αποτελεί προτεραιότητα και ότι οι περιπτώσεις κοριών είναι σπάνιες, ενώ διευκρίνισε ότι το πρόβλημα επηρεάζει ολόκληρο τον ξενοδοχειακό τομέα και δεν σχετίζεται με τα πρότυπα υγιεινής ή καθαριότητας.

Η εταιρεία διαβεβαίωσε πως το δωμάτιο τέθηκε αμέσως εκτός λειτουργίας για να επιθεωρηθεί και να απολυμανθεί από ειδικούς, ενώ επιβεβαίωσε πως ήρθε σε απευθείας επαφή με την 31χρονη, επιλύοντας το ζήτημα προς ικανοποίησή της. Παράλληλα, η αλυσίδα προχωρά σε επανεκπαίδευση του προσωπικού καθαριότητας για τον έγκαιρο εντοπισμό παρόμοιων φαινομένων.

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