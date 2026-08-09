Δεν βάζουν μυαλό στην Σκιάθο: Τουρίστες «κυνηγούν» τις βαλίτσες τους στη θάλασσα! (vid)
Για ακόμη ένα καλοκαίρι, τουρίστες αλλά και ντόπιοι στη Σκιάθο συνεχίζουν να συγκεντρώνονται στην παραλία Ξάνεμος, ακριβώς δίπλα στο αεροδρόμιο, για να δουν από απόσταση αναπνοής τα αεροπλάνα να απογειώνονται και να προσγειώνονται.
Παρά τις προειδοποιήσεις για τον κίνδυνο, κάποιοι επιμένουν να στέκονται πολύ κοντά στον διάδρομο, αναζητώντας την τέλεια φωτογραφία ή το εντυπωσιακό βίντεο. Το λεγόμενο plane spotting έχει γίνει πλέον γνωστό «έθιμο» στο νησί, όμως το ισχυρό ρεύμα αέρα από τις τουρμπίνες μπορεί να παρασύρει ανθρώπους και αντικείμενα.
Το jet blast παρασύρει βαλίτσα στη θάλασσα
Το πόσο δυνατός είναι ο αέρας από τις τουρμπίνες φαίνεται ξεκάθαρα σε πρόσφατο βίντεο που δημοσίευσε η Daily Mail.
Την ώρα που ένα αεροπλάνο ετοιμάζεται να απογειωθεί, οι λουόμενοι προσπαθούν να κρατήσουν τα πράγματά τους, όμως μια βαλίτσα δεν αντέχει και παρασύρεται από το jet blast και καταλήγει στη θάλασσα.
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