Η ιστορική τριπλή σύμπτωση στην ηλιακή έκλειψη της 12ης Αυγούστου: «Νύχτα με δύο λυκόφωτα»

Μια σπάνια αστρονομική σύμπτωση αναμένεται στις 12 Αυγούστου, καθώς η ηλιακή έκλειψη και η απουσία φεγγαριού θα δημιουργήσουν τις ιδανικές συνθήκες για την κορύφωση των Περσειδών.

Τρία εντυπωσιακά φαινόμενα πρόκειται να διασταυρωθούν στο στερέωμα μέσα σε λίγες μόλις ώρες κατά την έκλειψη ηλίου της 12ης Αυγούστου, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα που έχει να καταγραφεί στην Ευρώπη από τον Αύγουστο του 1999.

Ο γαλλικός επιστημονικός Τύπος χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη μέρα ως «το απόγευμα των δύο λυκόφωτων», καθώς το σκοτάδι θα πέσει νωρίτερα από το αναμενόμενο λόγω της κάλυψης του ήλιου.

Ολικό σκοτάδι θα «σκεπάσει» την Ευρώπη

Το φαινόμενο θα ξεκινήσει αργά το απόγευμα. Η κάλυψη του ηλιακού δίσκου θα φτάσει το 100% στον Βόρειο Ατλαντικό, την Ισλανδία και σε μια μεγάλη ζώνη της Ιβηρικής Χερσονήσου, ενώ στη Γαλλία τα ποσοστά συσκότισης θα αγγίξουν επίσης εξαιρετικά υψηλά επίπεδα.

Οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τη χρήση ειδικών εγκεκριμένων γυαλιών κατά την απευθείας παρατήρηση του ήλιου, προκειμένου να αποφευχθούν ανεπανόρθωτες βλάβες στην όραση.

100 πεφταστέρια την ώρα στο απόλυτο σκοτάδι

Μόλις ο ήλιος δύσει, τη σκυτάλη θα λάβει η ετήσια κορύφωση της βροχής διαττόντων αστέρων των Περσειδών. Η ταυτόχρονη παρουσία της νέας σελήνης, η οποία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εκδήλωση της έκλειψης, εξασφαλίζει ότι το φεγγάρι δεν θα φωτίζει τον νυχτερινό ουρανό.

Αυτό το απόλυτο σκοτάδι θα επιτρέψει την παρατήρηση έως και 100 διαττόντων αστέρων ανά ώρα. Παράλληλα, οι μαγνητικές διαταραχές από τη στοίχιση των ουράνιων σωμάτων ενδέχεται να χαρίσουν εντυπωσιακά σέλαα στις βόρειες χώρες.

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