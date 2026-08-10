Σιγκαπούρη: Σχεδιάζει υπόγεια «επιστημονική πόλη» σε βάθος έως και 80 μέτρων (vid)

Η υπόγεια «επιστημονική πόλη» που έχει στα σκαριά η Σιγκαπούρη, σε βάθος 80 μέτρων, είναι ότι πιο προηγμένο τεχνολογικά κυκλοφορεί!

Η Σιγκαπούρη σχεδιάζει τη δημιουργία μιας υπόγειας επιστημονικής πολιτείας, γνωστής ως, η οποία επικεντρώνεται στην έρευνα και την τεχνολογία. Αν και το έργο βρίσκεται ακόμη σε φάση σχεδιασμού και απέχει από την υλοποίησή του, προβλέπει τη δημιουργία εργαστηρίων και κέντρων δεδομένων σε βάθος από 30 έως 80 μέτρα κάτω από το έδαφος.

Το συγκρότημα προορίζεται κυρίως για βιοϊατρική έρευνα, επιστημονική ανάπτυξη, καθώς και για την αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων, αξιοποιώντας την εγγύτητά του με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα.

Η προηγμένη μηχανική της υπόγειας πόλης

Για τη δημιουργία των υπόγειων χώρων προβλέπεται η χρήση τεχνικών διάτρησης και ανατινάξεων, καθώς και μηχανημάτων διάνοιξης σηράγγων που αντέχουν τις υψηλές υδροστατικές πιέσεις.

Οι κύριες σπηλαιώσεις θα υποστηρίζονται από εφελκυόμενα καλώδια και επενδύσεις σκυροδέματος ενισχυμένου με ίνες, ενώ οπτικές ίνες θα παρακολουθούν συνεχώς τη στατική επάρκεια των δομών.

Παράλληλα, το σχέδιο περιλαμβάνει ολοκληρωμένα συστήματα κλιματισμού συνδεδεμένα με κατακόρυφους αεραγωγούς για τη διαρκή ανανέωση του αέρα. Για την πυρασφάλεια προβλέπεται συμπίεση των οδών διαφυγής και ειδική θερμομόνωση των υπόγειων χώρων, ενώ η μεταφορά των εγκαταστάσεων κάτω από το έδαφος θα επιτρέψει τη διαμόρφωση πάρκων, κατοικιών και κοινωνικών υποδομών στην επιφάνεια.

Εξοικονόμηση ενέργειας έως και 30%

Η φυσική θερμική σταθερότητα του υπεδάφους, μακριά από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία, αποτελεί το βασικότερο περιβαλλοντικό πλεονέκτημα του εγχειρήματος. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για εξοικονόμηση ενέργειας από 20% έως 30% στα συστήματα ψύξης των data centers.

Παράλληλα, το πλάνο περιλαμβάνει συστήματα ανάκτησης θερμότητας για βιομηχανική χρήση και κλειστά κυκλώματα νερού. Αν και η αρχική φάση των εκσκαφών απαιτεί μεγάλες ποσότητες τσιμέντου και χάλυβα αυξάνοντας το ανθρακικό αποτύπωμα, η μακροπρόθεσμη ενεργειακή απόδοση της υποδομής αναμένεται να αντισταθμίσει την αρχική επιβάρυνση.

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