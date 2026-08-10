10 social media που έχουμε ξεχάσει ότι υπήρξαν

Aπό το Napster και το Digg ως το MySpace, όλα τα μικρά θαύματα των social media της δεκαετίας του 2000.

Το να μπαίνεις στα social media τη δεκαετία του 2000 μαρτυρούσε πως ήσουν πάρα πολύ σκληρός τύπος και ζούσες κάτι σαν δεύτερη ζωή. Το άνοιγμα του ηλεκτρονικού υπολογιστή, ο ήχος του modem και τα έντονα χρώματα της οθόνης σε έβαζαν μέσα σε ένα παράλληλο σύμπαν, σε ένα Ίντερνετ που περνούσε τη φάση της δύσκολης εφηβείας του. Τουλάχιστον την περνούσαμε παρέα, κάτι ήταν κι αυτό.

Σε ένα παλμαρέ αμήχανων καταγραφών προσθέτουμε και αυτήν, με τα social media των 2000ς.

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