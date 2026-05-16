Ρίχνουν 227 μπλοκ μπετόν στη θάλασσα: Το φαραωνικό λιμάνι που ετοιμάζει η Σιγκαπούρη

Το λιμάνι Tuas θα ολοκληρωθεί το 2040 και θα μπορεί να διαχειρίζεται 65 εκατομμύρια κοντέινερ τον χρόνο.

Η Σιγκαπούρη, ένα από τα μικρότερα κράτη του κόσμου σε έκταση, με περίπου 728 τετραγωνικά χιλιόμετρα, έχει βάλει μπροστά ένα από τα πιο φιλόδοξα λιμενικά έργα του πλανήτη. Στόχος της είναι να μετατρέψει το λιμάνι Tuas στη δυτική ακτή της πόλης κράτους στο μεγαλύτερο πλήρως αυτοματοποιημένο λιμάνι στον κόσμο.

Το έργο μοιάζει πραγματικά φαραωνικό. Όταν ολοκληρωθεί, θα καλύπτει 1.337 εκτάρια, δηλαδή μια έκταση που αντιστοιχεί σε περισσότερα από 3.000 γήπεδα ποδοσφαίρου. Για μια χώρα τόσο μικρή όσο η Σιγκαπούρη, η δημιουργία ενός τέτοιου θαλάσσιου γίγαντα δεν είναι απλώς ένα τεχνικό έργο, αλλά ένας τρόπος να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη θέση της ως παγκόσμια ναυτιλιακή δύναμη.

Ένα λιμάνι για τα μεγαλύτερα πλοία του κόσμου

Το μελλοντικό μεγαλιμάνι θα διαθέτει 66 θέσεις ελλιμενισμού και θα μπορεί να διαχειρίζεται 65 εκατομμύρια TEU τον χρόνο. Το TEU είναι η διεθνής μονάδα μέτρησης για τη χωρητικότητα των κοντέινερ και αντιστοιχεί σε ένα τυπικό εμπορευματοκιβώτιο μήκους 6,10 μέτρων, πλάτους 2,44 μέτρων και ύψους 2,59 μέτρων.

Η δεύτερη φάση του έργου περιλαμβάνει την κατασκευή προβλήτας μήκους 8,6 χιλιομέτρων, καθώς και την τοποθέτηση 227 τεράστιων κιβωτίων από οπλισμένο σκυρόδεμα. Τα μπλοκ αυτά, μάλιστα, θα κατασκευάζονται στο ίδιο το εργοτάξιο, ώστε να χρησιμοποιούνται απευθείας στο θαλάσσιο έργο.

Σύμφωνα με τη Maritime and Port Authority of Singapore, όταν το έργο ολοκληρωθεί πλήρως το 2040, η δυναμικότητα του λιμανιού θα έχει σχεδόν διπλασιαστεί σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Από τα 37,5 εκατομμύρια TEU του 2021, ο στόχος είναι να φτάσει τα 65 εκατομμύρια. Συνολικά, το λιμάνι θα διαθέτει 26 χιλιόμετρα προβλήτας, σχεδιασμένα για να υποδέχονται τα μεγαλύτερα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στον κόσμο.

Ένα υποθαλάσσιο τείχος από μπετόν

Το πιο εντυπωσιακό κομμάτι του έργου, όμως, βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Εκεί θα τοποθετηθούν τα 227 γιγαντιαία κιβώτια από σκυρόδεμα, τα οποία θα στηρίξουν τη νέα λιμενική εγκατάσταση. Για να καταλάβει κανείς το μέγεθός τους, κάθε μπλοκ έχει ύψος περίπου όσο ένα δεκαώροφο κτίριο.

Τα τεράστια αυτά στοιχεία θα λειτουργήσουν και ως σύστημα προστασίας, σχηματίζοντας μια θαλάσσια «muralla» μήκους 9,1 χιλιομέτρων. Ο στόχος είναι να δημιουργηθούν τεχνητές ζώνες προστατευμένες από τη δύναμη του ωκεανού, ώστε οι εγκαταστάσεις του λιμανιού να μπορούν να λειτουργούν με ασφάλεια και σταθερότητα.

Τα μπλοκ θα γεμιστούν εν μέρει με υλικά έρματος, ώστε να αποκτήσουν το απαραίτητο βάρος και να παραμείνουν σταθερά στον βυθό. Με απλά λόγια, δεν πρόκειται απλώς για μπετόν που ρίχνεται στη θάλασσα, αλλά για μια προσεκτικά σχεδιασμένη υποδομή που θα κρατά όρθιο ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια του κόσμου.

Το Tuas δεν θα είναι μόνο μεγάλο. Θα είναι και βαθιά αυτοματοποιημένο. Πλήρως αυτοματοποιημένοι γερανοί αυλής, οχήματα αυτόματης καθοδήγησης χωρίς οδηγό και γερανοί από πλοίο σε ξηρά που θα λειτουργούν εξ αποστάσεως θα αποτελούν τη βάση της λειτουργίας του.

Όπως ανέφερε ο Liang Hui Tan, αντιπρόεδρος Ανάπτυξης Tuas, Στρατηγικής Λιμενικής Τεχνολογίας, Λύσεων και Υπηρεσιών της PSA, οι αυτοματοποιημένες τεχνολογίες θα ενισχύσουν την επιχειρησιακή αποδοτικότητα, την παραγωγικότητα του εργατικού δυναμικού και την ασφάλεια. Όλα, όπως είπε, θα λειτουργούν ως ένα ενιαίο ολοκληρωμένο σύστημα.

Με αυτόν τον τρόπο, το λιμάνι της Σιγκαπούρης θα γίνει και ένα τεράστιο πεδίο δοκιμών για τεχνολογίες αιχμής, συστήματα αυτοματισμού και ψηφιακό μετασχηματισμό. Αν το σχέδιο προχωρήσει όπως έχει προγραμματιστεί, η PSA σκοπεύει να εφαρμόσει τις ίδιες λύσεις και στο παγκόσμιο δίκτυό της.

