Σπύρο Δαρσινέ, έχεις τον σεβασμό μας: Δημοσιογράφος της ΕΡΤ σταμάτησε το ρεπορτάζ για να σώσει χελώνα από την πυρκαγιά (vid)
Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας (10/8) στον Κουβαρά, καταστρέφοντας κτηνοτροφικές μονάδες, αποθήκη και δασικές εκτάσεις στο όρος Μερέντα.
Οι δυνάμεις πυρόσβεσης καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για τον περιορισμό του μετώπου, με τις συνθήκες να είναι αρκετά βελτιωμένες σε σχέση με προηγούμενες ώρες.
Διέσωσε τη χελώνα σε ζωντανή μετάδοση
Κατά τη διάρκεια της ζωντανής κάλυψης των εξελίξεων, ο ρεπόρτερ του ErtNews, Σπύρος Δαρσινός, βρέθηκε στην πρώτη γραμμή, καταγράφοντας το ρεπορτάζ.
Την ώρα που μετέδιδε τις τελευταίες πληροφορίες για την πορεία της φωτιάς, ο δημοσιογράφος εντόπισε στα χόρτα, σε απόσταση αναπνοής από τις φλόγες, μία χελώνα. Χωρίς να διστάσει, διέκοψε τη ροή της περιγραφής και έσπευσε να την ανασύρει για να διαπιστώσει αν είναι ζωντανή.
Το ερπετό έφερε εγκαύματα στα πλευρά και τα πόδια του, ωστόσο παρέμενε στη ζωή. Ο Σπύρος Δαρσινός συνέχισε το ρεπορτάζ κρατώντας τη χελώνα στα χέρια του, περιγράφοντας την επικινδυνότητα της κατάστασης: «Το χειρότερο σε αυτήν την κατάσταση είναι ότι δεν μπορούμε να δούμε ποιο σημείο είναι ασφαλές λόγω της κίνησης των ανέμων».
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