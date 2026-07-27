Aπίστευτη παραδοχή Γεωργιάδη σε Καραμήτρου: «Ναι, έδωσα 2.000 σε ένα site γιατί ήταν φίλοι μου» (vid)

Η έντονη στιχομυθία Καραμήτρου – Γεωργιάδη στο OPEN για τα χρήματα, τους «φίλους» και την ακρίβεια που προκάλεσε αντιδράσεις.

Ένταση επικράτησε στον αέρα του OPEN, όταν η δημοσιογράφος Μίνα Καραμήτρου και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ήρθαν σε σφοδρή αντιπαράθεση με αφορμή τη συζήτηση για την υπόθεση Novartis, τα SMS που έφτασαν στη Βουλή και τη χρηματοδότηση συγκεκριμένου μέσου ενημέρωσης.

Η κουβέντα γρήγορα ανέβηκε σε υψηλούς τόνους, με τους δύο συνομιλητές να ανταλλάσσουν αιχμηρές ατάκες μπροστά στις κάμερες.

Η ερώτηση για τα 2.000 ευρώ και η απάντηση που άναψε φωτιές

Η αρχή έγινε όταν η Μίνα Καραμήτρου ζήτησε από τον υπουργό να απαντήσει για την καταγγελία περί χρηματοδότησης συγκεκριμένου site.

Μίνα Καραμήτρου: «Αυτό που καταγγέλλεται, ότι δώσατε σε συγκεκριμένο site 2 χιλιάδες ευρώ, ισχύει;»

Άδωνις Γεωργιάδης: «Αλήθεια είναι, τι συζητάμε τώρα; Ποιο είναι το θέμα;»

Η δημοσιογράφος επέμεινε, ζητώντας να μάθει με ποια κριτήρια έγινε η συγκεκριμένη χρηματοδότηση.

Μίνα Καραμήτρου: «Ποιο ήταν το κριτήριο; Γιατί δόθηκαν αυτά τα χρήματα;»

Άδωνις Γεωργιάδης: «Γιατί ήταν φίλοι μου».

Η απάντηση αυτή προκάλεσε νέα ερώτηση από τη δημοσιογράφο για το αν θεωρείται φυσιολογική μια τέτοια πρακτική.

Μίνα Καραμήτρου: «Θεωρείτε ότι αυτό είναι κανονικό;»

Άδωνις Γεωργιάδης: «Εμένα με ενοχλεί αυτή η υποκρισία. Δηλαδή τώρα εσείς κυρία Καραμήτρου, έχετε πέσει από τα σύννεφα στην τηλεόραση του OPEN; Εσείς ειδικά η κυρία Καραμήτρου;»

Η συζήτηση στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην ακρίβεια και στα προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών.

Μίνα Καραμήτρου: «Δεν γνωρίζω αν κάποιος πάνω από την κάλπη σκεφτεί τα F-35 και τη “γαλάζια πατρίδα” όταν πάει να ψηφίσει, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα σκεφτεί τις τιμές στο σούπερ μάρκετ, τη βενζίνη, και πόσα έδωσε για τα φροντιστήρια».

Άδωνις Γεωργιάδης: «Εσείς με τον λόγο που βγάλατε, μπορείτε να παρουσιάζετε τον λαό ως έναν συμφεροντολόγο λαό».

Μίνα Καραμήτρου: «Όχι! Τον παρουσιάζω ως έναν άνθρωπο που θέλει απλά να βγάλει τον μήνα του!».

Ολόκληρη η συνέντευξη:

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