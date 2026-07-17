Θλίψη στην ελληνική τηλεόραση: Πέθανε η Νάκυ Αγάθου, από τις πρώτες παρουσιάστριες της ΕΡΤ

Πέθανε σε ηλικία 86 ετών η Νάκυ Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ΕΡΤ. Η πορεία της στην ελληνική τηλεόραση και το συγκινητικό αντίο των φίλων της.

Θλίψη σκόρπισε στον δημοσιογραφικό και τηλεοπτικό κόσμο η είδηση του θανάτου της Νάκυ Αγάθου, μιας από τις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης. H αγαπημένη παρουσιάστρια έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών, αφήνοντας πίσω της μια σημαντική πορεία στην ΕΡΤ και ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης.

Η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή την Πέμπτη 16 Ιουλίου μέσα από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ανάμεσα σε εκείνους που την αποχαιρέτησαν δημόσια ήταν ο Τάκης Σαγιώρ, ο οποίος μίλησε με ιδιαίτερα συγκινητικά λόγια για τη φίλη και επί χρόνια συνεργάτιδά του.

Το συγκινητικό αντίο του Τάκη Σαγιώρ

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο Τάκης Σαγιώρ εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την απώλειά της, γράφοντας:

«Είμαι συντετριμμένος! Έφυγε από τον μάταιο τούτο κόσμο μια πραγματική κυρία, μια από τις καλύτερες παρουσιάστριες της κρατικής τηλεόρασης, μια μορφωμένη, αξιοπρεπής γυναίκα, συμμαθήτριά μου στην Κέρκυρα και μια ολόκληρη ζωή φίλη μου. Νάκυ Αγάθου, καλό σου ταξίδι στο φως, θα μου λείψεις πολύ».

Ποια ήταν η Νάκυ Αγάθου

Η Νάκυ Αγάθου (Αικατερίνη Αγάθου - Μιχαλοπούλου) γεννήθηκε στις 25 Οκτωβρίου 1940 στην Κέρκυρα. Ήταν εγγονή του Κερκυραίου βουλευτή Αχιλλέα Αγάθου και από νεαρή ηλικία ακολούθησε τον δρόμο της δημοσιογραφίας και της παρουσίασης. Όπως αναφέρει το protothema.gr, το 1964 εργάστηκε ως εκφωνήτρια και παρουσιάστρια στον Ραδιοφωνικό Σταθμό Κέρκυρας του ΕΙΡ. Δύο χρόνια αργότερα μετακόμισε στην Αθήνα και επιλέχθηκε να παρουσιάσει το νεοσύστατο τηλεοπτικό πρόγραμμα του ΕΙΡ, ξεκινώντας επίσημα την τηλεοπτική της πορεία τον Σεπτέμβριο του 1966. Από το 1967 έως το 1988 υπήρξε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της δημόσιας τηλεόρασης, κερδίζοντας την εκτίμηση του κοινού για την ευγένεια, την επαγγελματικότητα και την άρτια παρουσία της.

Παράλληλα με την τηλεοπτική της καριέρα, φοίτησε σε δραματική σχολή και παρακολούθησε μαθήματα ορθοφωνίας. Το 1969 αναδείχθηκε πρώτη σε διαγωνισμό της Ελληνικής Εταιρείας Προγραμμάτων Τηλεόρασης για την καλύτερη Ελληνίδα τηλεπαρουσιάστρια, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη απήχηση που είχε ήδη αποκτήσει. Εκτός από την τηλεόραση, συμμετείχε σε παραγωγές του «Θεάτρου της Δευτέρας», ενώ έκανε εμφανίσεις και σε κινηματογραφικές ταινίες του Χάρρυ Κλυνν, αφήνοντας το δικό της αποτύπωμα και στον χώρο της υποκριτικής. Η Νάκυ Αγάθου θα μείνει στη μνήμη του τηλεοπτικού κοινού ως μία από τις γυναίκες που συνέβαλαν καθοριστικά στα πρώτα βήματα της ελληνικής τηλεόρασης και υπηρέτησαν με συνέπεια και ήθος τη δημόσια ραδιοτηλεόραση.

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