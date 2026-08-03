Ο Χρήστος Παναγιωτόπουλος απαντά για τη ρεπόρτερ του Open: «Ένα κλαδάκι κατανόησης για ένα σεμνό κορίτσι»

Η απάντηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων, Χρήστου Παναγιωτόπουλου για τη ρεπόρτερ του Open, Μαρία Σιαμπάνου. Ζήτησε κατανόηση δείχνοντας έτσι τη στήριξή του.

Η ρεπόρτερ του Open, Μαρία Σιαμπάνου, βρέθηκε στο στόχαστρο χθες Κυριακή (2/8) όταν κατά την κάλυψη της φωτιάς στα Μέγαρα γέλασε νευρικά με αποτέλεσμα τα social media να πλημμυρίσουν από επικριτικά σχόλια χρηστών που έκαναν λόγο για έλλειψη σοβαρότητας σε μια τόσο δραματική στιγμή.

Νωρίτερα σήμερα (3/8) το μεσημέρι ο Γενικός Διευθυντής Ειδήσεων του OPEN, Χρήστος Παναγιωτόπουλος, ζητησε κατανόηση για τη δημοσιογράφο, την οποία χαρακτήρισε ως ένα «νέο, σεμνό, ικανό, εργατικό και με πολλές ευαισθησίες κορίτσι».



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