Οργή για γονείς 3χρονης στην Κίνα: Την πάχυναν στα 35 κιλά με την τάση... mukbang

Ζευγάρι από την Κίνα δέχθηκε έντονες επικρίσεις επειδή ανάγκασαν την 3χρονη κόρη τους να φάει τεράστιες ποσότητες φαγητού μπροστά στην κάμερα.

Η τάση του mukbang, κατά την οποία οι δημιουργοί περιεχομένου βιντεοσκοπούν τους εαυτούς τους να καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες φαγητού προς ευχαρίστηση των θεατών, αποτελεί ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα φαινόμενα της εποχής μας.

Εκτός από την προώθηση της σπατάλης τροφίμων, η πρακτική αυτή θέτει σε άμεσο κίνδυνο την υγεία των πρωταγωνιστών. Ωστόσο, η περίπτωση μιας 3χρονης από την Κίνα ξεπέρασε κάθε όριο.

3 χρονών, 35 κιλά

Δημοσιεύματα από τη χώρα έφεραν στο φως την υπόθεση της μικρής «Peiqi», η οποία έφτασε να ζυγίζει 35 κιλά, όταν οι γονείς της αποφάσισαν να την μετατρέψουν σε διαδικτυακή σταρ, βιντεοσκοπώντας την να καταναλώνει μεγάλες ποσότητες ανθυγιεινών τροφών.

Οι γονείς της Peiqi χρησιμοποιούσαν τίτλους όπως «3χρονο αφράτο κορίτσι 33 κιλών» και «απίστευτη όρεξη» στα βίντεο που ανέβαζαν σε πλατφόρμες όπως το Douyin (το κινεζικό TikTok).

Στα κλιπ, το μικρό κορίτσι εμφανιζόταν να καταναλώνει τροφές με υψηλές θερμίδες, όπως τηγανητό κοτόπουλο και λιπαρά κρέατα, αποκλειστικά για την ψυχαγωγία των ακολούθων της.

Καθώς το βάρος της 3χρονης εκτοξεύτηκε στα 35 κιλά, όταν το φυσιολογικό βάρος για την ηλικία της είναι περίπου 15 κιλά, προκλήθηκε κύμα οργής στο διαδίκτυο. Χρήστες άρχισαν να αντιμετωπίζουν τους γονείς, απαιτώντας να σταματήσουν τα βίντεο.

Η δικαιολογία που... εμφάνισαν οι γονείς

Οι γονείς υπερασπίστηκαν τις πράξεις τους, ισχυριζόμενοι πως η Peiqi γεννήθηκε με βάρος μόλις 2,25 κιλά και απλώς είχε μεγάλη όρεξη. Παράλληλα, αρνήθηκαν ότι την ανάγκαζαν να φάει, υποστηρίζοντας ότι τα χρήματα που κέρδιζαν από τα βίντεο μόλις που κάλυπταν το κόστος του φαγητού.

Μετά την έντονη κατακραυγή της κοινής γνώμης, οι πλατφόρμες βίντεο προχώρησαν στο κλείσιμο των λογαριασμών της Peiqi, ενώ οι γονείς διέγραψαν την παρουσία τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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