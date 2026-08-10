Τα «έχασε» ζευγάρι με πύθωνα κάτω από το σπίτι του: Το τελευταίο γεύμα του γιγάντιου ερπετού (vid)

Οικογένεια στο Νιου Τζέρσεϊ έζησε στιγμές τρόμου όταν ανακάλυψε γιγαντιαίο πύθωνα της Βιρμανίας μήκους 2,5 μέτρων να ζει κάτω από την αποθήκη του σπιτιού της.

Η Leslie Daley πότιζε τα λουλούδια στον κήπο της όταν παρατήρησε ένα τεράστιο ερπετό να γλιστρά στην αυλή της.

Παρά το γεγονός ότι ο πύθωνας της Βιρμανίας δεν φέρει δηλητήριο, πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα είδη φιδιών στον κόσμο, το οποίο εξοντώνει τα θύματά του δια της στραγγαλισμού και είναι ικανό να επιτεθεί σε ανθρώπους ή ζώα.

Το τελευταίο γεύμα που ανησύχησε/ανακούφισε το ζευγάρι

Το ερπετό τρύπωσε κάτω από την αποθήκη της οικογένειας, με αποτέλεσμα ο σύζυγός της, Ed, να καλέσει ειδικά συνεργεία, τα οποία χρειάστηκε να ξηλώσουν τις σανίδες του πατώματος για να αποκτήσουν πρόσβαση στο σημείο.

Αυτό που προκάλεσε την μεγαλύτερη ανησυχία, αλλά και σχετική ανακούφιση, στους ιδιοκτήτες ήταν η έντονα διογκωμένη κοιλιά του φιδιού. Το στοιχείο αυτό υποδείκνυε είτε ότι το ερπετό ήταν χορτάτο από πρόσφατο γεύμα, είτε ότι ήταν εγκυμονούμενο.

Τελικά, οι υπηρεσίες ελέγχου ζώων απομάκρυναν το φίδι και το υπέβαλαν σε ακτινογραφία, η οποία αποκάλυψε πως το τελευταίο του γεύμα ήταν ένα οπόσουμ.

Το πρόβλημα με τα εξωτικά κατοικίδια

Ο πύθωνας της Βιρμανίας είναι είδος που ενδημεί στη Νοτιοανατολική Ασία και δεν ανήκει στην αυτόχθονη πανίδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ωστόσο, εκτρέφεται συχνά ως κατοικίδιο, με το συγκεκριμένο ερπετό είτε να έχει δραπετεύσει είτε να έχει εγκαταλειφθεί από τον ιδιοκτήτη του.

«Τα εξωτικά κατοικίδια ΔΕΝ ανήκουν στη φύση! Η απελευθέρωσή τους βλάπτει την τοπική άγρια ζωή, τα κατοικίδια ζώα αλλά και το ίδιο το εξωτικό ζώο», ανέφερε σε ανάρτησή της η οργάνωση Monmouth County SPCA.

Παρά τον τρόμο που προκαλεί η θέα ενός τέτοιου ερπετού, ειδικοί από την Εταιρεία Ερπετών της Τζόρτζια σημειώνουν ότι οι πύθωνες της Βιρμανίας σε αιχμαλωσία είναι γενικά φιλικοί προς τον άνθρωπο, εφόσον εκτρέφονται σωστά. Το φίδι μεταφέρθηκε σε ειδικό χώρο φιλοξενίας με έμπειρο φροντιστή, ενώ οι αρχές αναζητούν μόνιμη λύση για τη διαμονή του.

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