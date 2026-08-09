Οργή προκάλεσε η απόφαση του Κύπριου ευρωβουλευτή Φειδία να παρευρεθεί με κοντό παντελόνι και αθλητικά παπούτσια στην επίσημη εκδήλωση μνήμης για τους Ισαάκ και Σολωμού.

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η παρουσία του Κύπριου ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου στην επίσημη εκδήλωση μνήμης για τη συμπλήρωση 30 ετών από τις δολοφονίες των Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού.

Ο ευρωβουλευτής, ο οποίος παραβρέθηκε στην εκδήλωση με την ιδιότητα του αρχηγού κόμματος, επέλεξε να εμφανιστεί με κοντό παντελόνι και αθλητικά παπούτσια, προκαλώντας τη δυσαρέσκεια των παρισταμένων.

Η παρουσία του στην πρώτη γραμμή των επισήμων, ακριβώς δίπλα στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, καθώς και δίπλα στα μέλη της υπόλοιπης πολιτικής, στρατιωτικής και εκκλησιαστικής ηγεσίας του τόπου, σχολιάστηκε με ιδιαίτερα αρνητικό τρόπο.

«Μετέτρεψε την εκδήλωση σε προσωπικό σόου»

Πολλοί ήταν εκείνοι που εξέλαβαν τη συγκεκριμένη ενδυματολογική επιλογή ως ευθεία προσβολή τόσο προς τη μνήμη των δύο ηρώων όσο και προς τις οικογένειές τους, οι οποίες έδωσαν το «παρών» στην εκδήλωση για να τιμήσουν τους ανθρώπους τους.

Ειδικοί στον χώρο της επικοινωνίας σχολίασαν πως ο Φειδίας Παναγιώτου επιχείρησε - και κατάφερε για ακόμη μία φορά - να στρέψει τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του. Σύμφωνα με τους ίδιους αναλυτές, ο ευρωβουλευτής μετέτρεψε μια σοβαρή τελετή σε προσωπικό επικοινωνιακό σόου. Με αυτόν τον τρόπο μετατόπισε το επίκεντρο του ενδιαφέροντος και της επικαιρότητας από την απόδοση τιμής στη θυσία του Τάσου Ισαάκ και του Σολωμού Σολωμού, στις δικές του εκκεντρικές ενδυματολογικές επιλογές.

Η ανακοίνωση του Νέα Πόλις:

Σε μια εκδήλωση μνήμης και τιμής για τα 30 χρόνια από τη θυσία του Τάσου Ισαάκ και του Σολωμού Σολωμού, η παρουσία δεν είναι απλώς «μια ακόμη έξοδος». Είναι από μόνη της ένα μήνυμα.

Και όταν παρευρίσκεσαι ως εκλεγμένος Ευρωβουλευτής, δίπλα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την Πρόεδρο της Βουλής, Υπουργούς, Υφυπουργούς και πάνω απ’ όλα τις οικογένειες των δύο ηρώων, ο στοιχειώδης σεβασμός δεν θα έπρεπε να χρειάζεται ούτε υπόδειξη ούτε πρωτόκολλο.

Η συγκεκριμένη ενδυμασία του Φειδία Παναγιώτου, σορτς, κάλτσες και καθημερινά παπούτσια, σε μια τέτοια τελετή, κατά την άποψή μας, δεν είναι αντισυμβατικότητα. Είναι ασέβεια προς τη στιγμή και προς όσα αυτή συμβολίζει.

Δεν απαιτεί κανείς γραβάτες και κοστούμια για να αποδείξει κάποιος τον πατριωτισμό του.

Υπάρχουν όμως στιγμές που απαιτούν μέτρο, συναίσθηση και σεβασμό.

Γιατί εδώ δεν μιλάμε για dress code.

Μιλάμε για δύο ανθρώπους που δολοφονήθηκαν.

Μιλάμε για οικογένειες που 30 χρόνια μετά κουβαλούν την απώλειά τους.

Μιλάμε για ΙΣΑΑΚ και ΣΟΛΩΜΟΥ.

Και απέναντι στους νεκρούς μας, το ελάχιστο που οφείλουμε είναι να γνωρίζουμε πού βρισκόμαστε, γιατί βρισκόμαστε εκεί και ποιους τιμούμε.

Η διαφορετικότητα μπορεί να είναι επιλογή.

Η αντισυμβατικότητα επίσης.

Η ασέβεια, όμως, δεν μπορεί να βαφτίζεται «διαφορετικότητα».

Και δυστυχώς, απόψε η εικόνα αυτή είπε πολύ περισσότερα από οποιαδήποτε δήλωση.

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