Πόλη ρίχνει χιλιάδες χριστουγεννιάτικα δέντρα από ελικόπτερα για 36 χρόνια: Πώς σώζουν τους βάλτους από τη διάβρωση

Κάθε Ιανουάριο στη Νέα Ορλεάνη, χιλιάδες χριστουγεννιάτικα δέντρα επιστρατεύονται για τη σωτηρία των βάλτων, αποτρέποντας τη διάβρωση των ακτών της Λουιζιάνα.

Αντί να καταλήξουν στις χωματερές μετά τις γιορτές, τα φυσικά έλατα συγκεντρώνονται, δένονται σε μεγάλες δεσμίδες και μεταφέρονται με στρατιωτικά ελικόπτερα, τα οποία τα ρίχνουν απευθείας στους παράκτιους βάλτους. Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως στόχο να φρενάρει την απώλεια εδαφών που πλήττει την περιοχή εδώ και δεκαετίες.

Η πολιτεία της Λουιζιάνα έχει χάσει περισσότερα από πέντε χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα ακτής από τη δεκαετία του 1930, εξαιτίας της φυσικής διάβρωσης, των ισχυρών καταιγίδων και της ανόδου της στάθμης της θάλασσας. Παράλληλα, ο ποταμός Μισισιπής δεν μεταφέρει πλέον την ίδια ποσότητα άμμου και λάσπης προς τους υγροβιότοπους.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι βάλτοι να εξαφανίζονται με ταχείς ρυθμούς, χάνοντας την ικανότητά τους να συγκρατούν τις πλημμύρες και να προστατεύουν τις γειτονικές κοινότητες.

Πώς τα έλατα αναγεννούν τη φύση: Πάνω από 9 χιλ. μαζεύτηκαν τον περασμένο Μάρτιο

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, οι αρχές ζητούν από τους κατοίκους να δωρίζουν τα φυσικά τους δέντρα, καθαρισμένα από στολίδια και τεχνητό χιόνι. Μόνο τον περασμένο Μάρτιο συγκεντρώθηκαν σχεδόν εννέα χιλιάδες κομμάτια.

Στο έργο αυτό συμμετέχει ενεργά η Εθνοφρουρά, καθώς οι πιλότοι αξιοποιούν τις πτήσεις για τις εκπαιδευτικές τους ασκήσεις. Τα ελικόπτερα μεταφέρουν τα δέντρα στις ορισμένες περιοχές και στη συνέχεια ειδικά συνεργεία ρυθμίζουν την ακριβή τους θέση μέσα στο νερό από βάρκες.Αυτά τα φυσικά φράγματα λειτουργούν ως φίλτρα που μειώνουν την ταχύτητα του νερού. Επιβραδύνοντας το ρεύμα, το νερό εναποθέτει την άμμο και τη λάσπη που μεταφέρει, αντί να παρασύρει το γόνιμο έδαφος.

Με την πάροδο του χρόνου, τα ιζήματα συσσωρεύονται ανάμεσα στα κλαδιά και ανυψώνουν σταδιακά το επίπεδο του εδάφους. Η νέα αυτή επιφάνεια ευνοεί την ανάπτυξη υδρόβιων φυτών, οι ρίζες των οποίων σταθεροποιούν το χώμα και δημιουργούν ένα ιδανικό οικοσύστημα για πουλιά, ψάρια και καβούρια.

Παρά το γεγονός ότι το μέτρο δεν λύνει εξ ολοκλήρου το πρόβλημα, τα επίσημα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι το πρόγραμμα έχει καταφέρει να ανακτήσει έκταση υγροβιότοπων που ισοδυναμεί με περίπου διακόσια γήπεδα ποδοσφαίρου.

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