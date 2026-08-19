«Βράζουν» οι θάλασσες στην Ευρώπη: Ό,τι συμβαίνει εκεί προκαλεί ακραία φαινόμενα στην ξηρά

Δραματική αύξηση της θερμοκρασίας στις ευρωπαϊκές θάλασσες αποκαλύπτει νέα επιστημονική μελέτη, συνδέοντας το φαινόμενο με την ανθρώπινη δραστηριότητα.

Η πρωτοφανής ζέστη του φετινού καλοκαιριού (κυρίως στην Δυτική Ευρώπη) δεν περιορίζεται μόνο στην επιφάνεια του εδάφους, καθώς και οι ευρωπαϊκές θάλασσες καταγράφουν εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες.

Σύμφωνα με νέα μελέτη του οργανισμού World Weather Attribution, η κατάσταση αυτή συνδέεται άμεσα με την κλιματική αλλαγή που προκαλείται από τον άνθρωπο. Οι ερευνητές προειδοποιούν πως η υπερθέρμανση των υδάτων δεν απειλεί μόνο τα θαλάσσια οικοσυστήματα, αλλά μπορεί επίσης να τροφοδοτήσει ακραία καιρικά φαινόμενα στη στεριά.

«Βράζουν» οι θάλασσες της Ευρώπης

Η έρευνα αναλύει τέσσερις ευρωπαϊκές παρακτήριες περιοχές, από τη Μεσόγειο έως τον βορρά της ηπείρου, εντοπίζοντας άνοδο της θερμοκρασίας της θάλασσας με ρυθμό ταχύτερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι η Μεσόγειος, όπου η θέρμανση εξελίσσεται σχεδόν με τη διπλάσια ταχύτητα. Συγκρίνοντας τις παρατηρήσεις με κλιματικά μοντέλα, οι επιστήμονες καταλήγουν στο σύμπέρασμα ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτής της τάσης οφείλεται στην καύση ορυκτών καυσίμων, όπως το πετρέλαιο, ο άνθρακας και το φυσικό αέριο.

Αριθμοί που προκαλούν σοκ στις ευρωπαϊκές ακτές

Η έκταση του φαινομένου αντικατοπτρίζεται στα στοιχεία του φετινού καλοκαιριού. Το 2026, περίπου το 90% του Βισκαϊκού Κόλπου και το 80% της δυτικής Μεσογείου βιώνουν έντονους θαλάσσιους καύσωνες.

Χωρίς την τρέχουσα υπερθέρμανση των 1,4°C που προκλήθηκε από την ανθρώπινη δραστηριότητα, οι ερευνητές υπολογίζουν ότι τα ποσοστά αυτά θα μειώνονταν στο 40%. Στην ανατολική Μεσόγειο, η επηρεαζόμενη επιφάνεια θα υποχωρούσε από το 70% στο 9%, ενώ στις ευρωπαϊκές ακτές του Κελτικού Πελάγους θα περιοριζόταν από το 80% στο 30%.

Η Claire Bergin, ερευνήτρια στο Κέντρο Κλιματικής Έρευνας ICARUS του Πανεπιστημίου Maynooth, σημειώνει πως η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή έχει προσθέσει απευθείας περίπου 2°C στη θερμοκρασία της Μεσογείου και πάνω από 1,3-1,4°C στις θάλασσες της δυτικής Ευρώπης.

Καταστροφικές συνέπειες για τα οικοσυστήματα και την οικονομία

Οι θαλάσσιοι καύσωνες μπορούν να προκαλέσουν μαζικούς θανάτους ειδών που διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο στα οικοσυστήματα, όπως τα κοράλλια, οι σπόγγοι και τα μακροφύκη.

Η εξαφάνιση ή η μείωση αυτών των ειδών πυροδοτεί αλυσιδωτές επιπτώσεις σε άλλους οργανισμούς, αλλοιώνοντας βαθιά τις παράκτιες περιοχές. Παράλληλα, η αύξηση της θερμοκρασίας μεταβάλλει τη διαθεσιμότητα τροφής.

Το πρόβλημα απειλεί επίσης οικονομικούς τομείς όπως η αλιεία και η υδατοκαλλιέργεια. Οι ερευνητές προειδοποιούν ότι η προβλεπόμενη αύξηση της θερμοκρασίας για τις επόμενες δεκαετίες ενδέχεται να ξεπεράσει την ικανότητα προσαρμογής πολλών ειδών, θέτοντας σε κίνδυνο σημαντικές αλιείες όπως του μπακαλιάρου, της σκουμπριού, των χτενιών και της αστακού. Ταυτόχρονα, τα θερμότερα νερά διευκολύνουν την εξάπλωση εισβολικών ειδών σε περιοχές όπου προηγουμένως δεν μπορούσαν να επιβιώσουν.

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