Καιρός δύο ταχυτήτων: 40άρια και 8 μποφόρ - Στο κόκκινο η μισή χώρα για πυρκαγιές

Σε κατάσταση συναγερμού Red Code τίθενται πολλές περιοχές της χώρας, καθώς οι ενισχυμένοι άνεμοι έως 8 μποφόρ και τα 40άρια αυξάνουν κατακόρυφα τον κίνδυνο πυρκαγιών.

Ανησυχία επικρατεί για την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών τις επόμενες ημέρες, καθώς το κοκτέιλ των ισχυρών ανέμων και των υψηλών θερμοκρασιών αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών.

Ο καιρός εμφανίζεται χωρισμένος στα δύο, στα ανατολικά επικρατούν ισχυροί βόρειοι άνεμοι που φτάνουν τα 8 μποφόρ, ενώ στα δυτικά ο θερμός και ξηρός αέρας ανεβάζει τον υδράργυρο τοπικά έως και τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 37 βαθμούς, με τους βοριάδες στα ανατολικά του νομού να φτάνουν τα 7 μποφόρ, διατηρώντας την περιοχή σε πλήρη επιφυλακή.

Οι περιοχές που βρίσκονται σε «red code» σήμερα (9/8)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) τις παρακάτω περιοχές:

H Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της Νήσου Κυθήρων)

Οι Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Η Περιφέρεια Κρήτης

Οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Φθιώτιδας, και Ευβοίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Οι Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Οι Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου.

Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες από την ΕΜΥ

Από τη Δευτέρα (10/8) αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση των ανέμων, οι οποίοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ τοπικά και σε ηπειρωτικές περιοχές. Η ζέστη θα διατηρηθεί στα δυτικά με μέγιστες τιμές έως τους 39 βαθμούς.

Την Τρίτη (11/8) οι βόρειοι άνεμοι θα περιοριστούν πρόσκαιρα το μεσημέρι, ενώ η θερμοκρασία θα προσεγγίσει εκ νέου τους 40 βαθμούς τοπικά. Νέα έξαρση των ανέμων αναμένεται από την Πέμπτη (13/8), ενώ σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας εκτιμάται κοντά στις ημέρες του Δεκαπενταύγουστου.

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