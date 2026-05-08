Ψιλο... ξεφτιλίστηκε ο Φειδίας σε συνέντευξη στην Κύπρο: «Τι είναι η Πράσινη Γραμμή;»

Η στιχομυθία με τον δημοσιογράφο έγινε viral στην Κύπρο και άνοιξε μεγάλη πολιτική συζήτηση.

Ο Φειδίας Παναγιώτου βρίσκεται τις τελευταίες ώρες στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων στην Κύπρο, μετά από συνέντευξη στην οποία εμφανίστηκε αμήχανος και ανέτοιμος να απαντήσει σε βασικά ζητήματα που αφορούν άμεσα την ιδιότητά του ως ευρωβουλευτή.

Η συνέντευξη δόθηκε στον δημοσιογράφο Γιώργο Τάττη και γρήγορα άρχισε να κυκλοφορεί μαζικά στα social media, κυρίως λόγω των απαντήσεων που έδωσε ο Κύπριος YouTuber και ευρωβουλευτής για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, την έκθεση της ΕΕ για την Τουρκία, την Πράσινη Γραμμή αλλά και το Κυπριακό.

Οι απαντήσεις που άναψαν φωτιές

«Έχεις διαβάσει τον προϋπολογισμό;»

«Όχι όλο».

«Τον έχεις διαβάσει καθόλου;»

«Όχι».

Η συγκεκριμένη στιχομυθία ήταν από τις στιγμές που άναψαν τη μεγαλύτερη συζήτηση γύρω από τη συνέντευξη, με τον Φειδία να παραδέχεται ουσιαστικά ότι δεν είχε μελετήσει ένα από τα βασικά ζητήματα που καλείται να ψηφίσει ως ευρωβουλευτής.

Σε άλλο σημείο, όταν ρωτήθηκε για την έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία, απάντησε:

«Είναι αρκετά δυνατή, δεν μπορώ να σου πω συγκεκριμένα, είμαι χαρούμενος, μίλησα μαζί με την ομάδα μου και μου είπαν ότι είναι αρκετά δυνατή».

Ακολούθησε νέα δύσκολη στιγμή όταν ο δημοσιογράφος τον ρώτησε για τον κανονισμό της Πράσινης Γραμμής.

«Ξέρεις τι είναι ο κανονισμός της Πράσινης Γραμμής;»

«Όχι».

Η εικόνα της συνέντευξης επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο όταν κλήθηκε να μιλήσει για το Κυπριακό και παραδέχθηκε:

«Δεν είναι ξεκάθαρη η θέση μας για το Κυπριακό. Θέλουμε λύση, αλλά όταν έρθει εκείνη η ώρα θα το συζητήσουμε με διαβούλευση με τον κόσμο».

Ο δημοσιογράφος Γιώργος Τάττης, μετά τον θόρυβο που προκλήθηκε, εξήγησε ότι επέλεξε να επικεντρωθεί σε συγκεκριμένα θέματα της ευρωπαϊκής ατζέντας και όχι σε μια γενική κουβέντα περί «αντισυστημικής πολιτικής» ή άμεσης δημοκρατίας.

Όπως σημείωσε, οι ερωτήσεις αφορούσαν τον επταετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, τα κονδύλια προς τους Τουρκοκύπριους, την έκθεση για την Τουρκία και τις τροπολογίες που σχετίζονται με την Άγκυρα, ωστόσο οι περισσότερες απαντήσεις κινήθηκαν σε γενικό πλαίσιο, χωρίς ουσιαστική εξειδίκευση.

Ο ίδιος τόνισε μάλιστα πως «η ψήφος δεν πρέπει να βασίζεται μόνο σε αντισυστημική διάθεση», αλλά και σε ουσιαστική αξιολόγηση πολιτικών θέσεων και γνώσεων.

Η απάντηση του Φειδία

Μετά τις αντιδράσεις, ο Φειδίας Παναγιώτου επιχείρησε να δώσει τη δική του εξήγηση μέσα από νέα τηλεοπτική εμφάνιση στην εκπομπή «ΑΙΧΜΕΣ» του Omega Κύπρου.

Όπως είπε, η επίμαχη συνέντευξη πραγματοποιήθηκε μία ημέρα πριν από τον γάμο του και γι’ αυτό δεν ήταν επαρκώς προετοιμασμένος:

«Είχα άγνοια για τον προϋπολογισμό λόγω της ημέρας, αλλά το ότι ήμουν εκεί και ψήφιζα μία μέρα πριν το γάμο μου, νομίζω μετράει ως υπεύθυνη στάση».

Παράλληλα, απάντησε και σε όσους αμφισβητούν την επάρκειά του λόγω έλλειψης ακαδημαϊκών τίτλων, λέγοντας πως:

«Άνθρωποι χωρίς πτυχία έκαναν επαναστάσεις και άλλαξαν τον κόσμο».

