Ψυχολόγος θανατοποινιτών αποκαλύπτει τα πιο ανατριχιαστικά «δώρα» που έχει λάβει από κρατούμενους

Από έργα τέχνης φτιαγμένα με ανθρώπινο αίμα και σπέρμα μέχρι μια μικρή «συρρικνωμένη κεφαλή» από αποξηραμένα φρούτα, τα δώρα που έχει λάβει σοκάρουν.

Ο Bill Kimberlin έχει συναντήσει και συνομιλήσει με εκατοντάδες κρατούμενους που βρίσκονται σε πτέρυγες θανατοποινιτών στις ΗΠΑ. Όπως περιγράφει, έχει αναπτύξει μια «μοναδική σχέση» μαζί τους, ενώ αρκετοί του έχουν ζητήσει ακόμη και να παρευρεθεί στις εκτελέσεις τους.

Οι κρατούμενοι που εξακολουθούν να περιμένουν την εκτέλεσή τους κρατούν επαφή μαζί του στέλνοντάς του διάφορα αντικείμενα μέσω ταχυδρομείου.

Η ιδιόμορφη σχέση με τους κρατούμενους

Τα «δώρα» που έχει λάβει κάθε άλλο παρά συνηθισμένα είναι. Ο Kimberlin λέει ότι οι κρατούμενοι του έχουν στείλει από έργα τέχνης μέχρι τις στολές των φυλακών τους. Διατηρεί χιλιάδες έργα που έχει λάβει όλα αυτά τα χρόνια, καθώς όπως λέει δεν έχει πουλήσει ποτέ κανένα από όσα του έχουν χαρίσει. Ανάμεσά τους βρίσκονται και έργα που έχουν δημιουργηθεί με ανθρώπινο αίμα και σπέρμα. «Ποτέ δεν ξέρεις τι να περιμένεις όταν λαμβάνεις πακέτα από την πτέρυγα των θανατοποινιτών», αναφέρει. Στα πιο παράξενα αντικείμενα που έχει λάβει περιλαμβάνεται ακόμη μια μικρή «συρρικνωμένη κεφαλή» φτιαγμένη από αποξηραμένα φρούτα, ενώ κρατούμενοι του έχουν στείλει παπούτσια, κάλτσες και στολές.

Τα παράξενα δώρα δεν είναι το μόνο ανατριχιαστικό περιστατικό που έχει βιώσει ο Kimberlin κατά τις επισκέψεις του σε κρατούμενους. Σε ένα από τα πιο έντονα περιστατικά, καθόταν για δείπνο με έναν κρατούμενο του οποίου η εκτέλεση πλησίαζε. Τότε εκείνος τον ρώτησε τι θα συνέβαινε αν σκότωνε ακόμη έναν άνθρωπο. Ο κρατούμενος σκέφτηκε ότι, αν διέπραττε νέο φόνο, οι Αρχές θα έπρεπε να τον οδηγήσουν ξανά σε δίκη, κάτι που θα μπορούσε να καθυστερήσει την εκτέλεσή του για χρόνια. Ο Kimberlin περιγράφει ότι άρχισε να ιδρώνει, καθώς αντιλήφθηκε πως βρισκόταν ουσιαστικά μόνος μαζί του. Παρότι υπήρχε ένας φρουρός στον χώρο, δεν βρισκόταν στο οπτικό τους πεδίο. Ο ψυχολόγος προσπάθησε να τον αποτρέψει, εξηγώντας του ότι μια νέα δολοφονία δεν θα τον έσωζε από την εκτέλεση και θα προκαλούσε ακόμη μεγαλύτερη ντροπή στην οικογένειά του.

Τα πιο παράξενα τελευταία γεύματα θανατοποινιτών

Οι παράξενες ιστορίες δεν περιορίζονται στα δώρα, ορισμένοι θανατοποινίτες έχουν ζητήσει ιδιαίτερα ασυνήθιστα πράγματα ως τελευταίο γεύμα. Ο Victor Feguer, ο οποίος καταδικάστηκε για απαγωγή και δολοφονία και εκτελέστηκε το 1963, ζήτησε ως τελευταίο γεύμα μία μόνο ελιά με το κουκούτσι της. Σύμφωνα με τις αναφορές, ήλπιζε ότι από το κουκούτσι θα φύτρωνε μια ελιά στον τάφο του ως «σύμβολο ειρήνης». Ο διαβόητος serial killer John Wayne Gacy, γνωστός ως «Killer Clown», ζήτησε για τελευταίο γεύμα έναν κουβά με τηγανητό κοτόπουλο KFC, τηγανητές πατάτες, 12 τηγανητές γαρίδες και περίπου μισό κιλό φράουλες, εκτελέστηκε με θανατηφόρα ένεση το 1994.

Ο James Edward Smith ζήτησε ένα κομμάτι χώμα για το τελευταίο του γεύμα, καθώς ήθελε να το χρησιμοποιήσει σε τελετουργία βουντού που πίστευε ότι θα τον βοηθούσε στη μετάβασή του στη μετενσάρκωση, το αίτημά του απορρίφθηκε και τελικά του δόθηκε απλό γιαούρτι. Ο Timothy McVeigh, ο οποίος καταδικάστηκε για τη βομβιστική επίθεση στην Οκλαχόμα Σίτι το 1995, επέλεξε ως τελευταίο γεύμα δύο συσκευασίες παγωτό με γεύση μέντα και σοκολάτα, εκτελέστηκε με θανατηφόρα ένεση στις 11 Ιουνίου 2001. Ο Lawrence Russell Brewer, ο οποίος είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία του James Byrd Jr., ζήτησε ένα τεράστιο τελευταίο γεύμα που περιλάμβανε μπριζόλες κοτόπουλου με σάλτσα, μπέργκερ με μπέικον και τυρί, ομελέτα με μοσχαρίσιο κιμά και λαχανικά, τηγανητή μπάμια, κρέας μπάρμπεκιου, fajitas, πίτσα, παγωτό βανίλια, fudge με φυστικοβούτυρο και τρία αναψυκτικά root beer. Ωστόσο, όταν το γεύμα έφτασε, ο Brewer αρνήθηκε να φάει οτιδήποτε. Η υπόθεση συνέβαλε τελικά στην κατάργηση της μακροχρόνιας παράδοσης των τελευταίων γευμάτων στο Τέξας.

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