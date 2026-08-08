Το ταμπού των θανάτων στον αμερικανικό στρατό: Διπλάσιες αυτοκτονίες από ότι απώλειες σε μάχες μετά το 1980

Παρά τον τεράστιο αμυντικό προϋπολογισμό των ΗΠΑ, ο πλέον φονικός εχθρός για χιλιάδες Αμερικανούς στρατιώτες δεν βρίσκεται στο πεδίο της μάχης, αλλά στη βαθιά κρίση ψυχικής υγείας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν τον μεγαλύτερο αμυντικό προϋπολογισμό στον κόσμο και διατηρούν στρατεύματα σε κάθε ήπειρο. Ωστόσο, τα επίσημα στοιχεία του συστήματος Defense Casualty Analysis System αποκαλύπτουν τη ζοφερή πραγματικότητα από το 1980 έως σήμερα.

Τι λένε αυτά τα στοιχεία; Αποκαλύπτουν πως ο αμερικανικός στρατός έχει χάσει υπερδιπλάσιους ανθρώπους από αυτοκτονίες σε σύγκριση με τις απώλειες σε εχθρικές επιχειρήσεις. Η αναλογία διαμορφώνεται στις 2,12 αυτοκτονίες για κάθε έναν νεκρό σε μάχη.

Ενδεικτικά, το 1980 καταγράφηκαν 231 αυτοκτονίες και καμία απώλεια από εχθρική ενέργεια, ενώ παρόμοια εικόνα παρουσίασαν και τα επόμενα έτη ειρήνης.

Το Ιράκ και το Αφγανιστάν άλλαξαν τα πάντα

Οι πόλεμοι στο Αφγανιστάν (2001-2021) και το Ιράκ (2003-2011), καθώς και οι επιχειρήσεις κατά του Ισλαμικού Κράτους, οδήγησαν εκατομμύρια στρατιώτες σε εμπόλεμες ζώνες.

Παρότι η δεκαετία του 2000 ήταν η μοναδική στην οποία οι απώλειες μάχης ξεπέρασαν τους υπόλοιπους δείκτες, με το 2007 να καταγράφει 847 νεκρούς από εχθρικά πυρά, η πραγματική έκρηξη των αυτοκτονιών συνέβη μετά την αποχώρηση των στρατευμάτων.

«Όταν ο πόλεμος τελειώνει και τα πρωτοσέλιδα εξαφανίζονται, τα τραύματα παραμένουν», εξηγεί ο ειδικός Ron Hirschberg από το πρόγραμμα Home Base του Χάρβαρντ. Κατά τη διάρκεια της εισβολής στο Ιράκ καταγράφονταν 180 έως 220 αυτοκτονίες ετησίως, αριθμός που ξεπέρασε τις 300 μια δεκαετία αργότερα και ξεπέρασε τις 400 μετά την πανδημία.

Τα στοιχεία της κρίσης

Τα δεδομένα της Defense Suicide Prevention Office δείχνουν σταθερή αύξηση των αυτοκτονιών από το 2011. Το 2023 το Πεντάγωνο κατέγραψε 523 αυτοκτονίες στις Ένοπλες Δυνάμεις, ενώ το 2024 ο αριθμός διαμορφώθηκε στις 471, με το Υπουργείο Άμυνας να προειδοποιεί ότι η μακροπρόθεσμη τάση παραμένει αφορμητικά ανοδική.

Οι κυριότεροι παράγοντες που επιβαρύνουν την ψυχική υγεία περιλαμβάνουν:

Ψυχολογικές διαταραχές : Σχεδόν οι μισοί από τους αυτόχειρες έφεραν επίσημη διάγνωση ψυχικής υγείας ή μετατραυματικού στρες (PTSD).

: Σχεδόν οι μισοί από τους αυτόχειρες έφεραν επίσημη διάγνωση ψυχικής υγείας ή μετατραυματικού στρες (PTSD). Προσβασιμότητα σε όπλα : Τα πυροβόλα όπλα παραμένουν η συχνότερη μέθοδος.

: Τα πυροβόλα όπλα παραμένουν η συχνότερη μέθοδος. Προσωπικές και επαγγελματικές δυσκολίες: Οικονομικά προβλήματα, χωρισμοί και η κατάχρηση αλκοόλ επιβαρύνουν την κατάσταση.

Οι συνολικές απώλειες από το 1980 και μετά

Από το 1980 έως σήμερα, η κύρια αιτία θανάτου στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις παραμένουν τα ατυχήματα, τα οποία προκάλεσαν πενταπλάσιους θανάτους σε σχέση με τις μάχες:

Ατυχήματα : 30.015 θάνατοι

: 30.015 θάνατοι Αυτοκτονίες : 12.142 θάνατοι

: 12.142 θάνατοι Ασθένειες : 11.520 θάνατοι

: 11.520 θάνατοι Εχθρικές ενέργειες: 5.714 θάνατοι

Ενδεικτικό της σοβαρότητας είναι το έτος 2020, κατά το οποίο καταγράφηκαν 9 θάνατοι από εχθρικά πυρά έναντι 432 αυτοκτονιών, δηλαδή σχεδόν 48 αυτοκτονίες για κάθε απώλεια σε μάχη.

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