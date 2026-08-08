Νέα ταυτότητα: Ποιες υπηρεσίες πρέπει να ενημερώσετε για τα νέα στοιχεία και ποιες ενημερώνονται αυτόματα

Με την έκδοση των νέων ταυτοτήτων, αυτές είναι οι υπηρεσίες όπου πρέπει να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία σας και αυτές όπου ανανεώνονται αυτόματα.

Η νέα αστυνομική ταυτότητα αποτελεί πλέον απαραίτητη προϋπόθεση για τα ταξίδια στο εξωτερικό, καθώς οι παλαιού τύπου ταυτότητες δεν αναγνωρίζονται ως ταξιδιωτικά έγγραφα, από τις 3 Αυγούστου 2026 και μετέπειτα.

Μετά την παραλαβή της, οι κάτοχοι πρέπει να ανανεώσουν στα στοιχεία τους στους οργανισμούς και τους ιδιωτικούς φορείς, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις στις πληρωμές και άλλα τέτοια ζητήματα.

Πού πρέπει να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία σας

Ενώ οι δημόσιες υπηρεσίες (ΑΑΔΕ και TAXISnet) ενημερώνονται αυτόματα μέσω της διασύνδεσης του Εθνικού Μητρώου Πολιτών, οι πολίτες οφείλουν να μεριμνήσουν για την ενημέρωση των ιδιωτικών φορέων:

Τράπεζες : Ανανέωση των στοιχείων μέσω e-banking ή με επίσκεψη σε κατάστημα.

: Ανανέωση των στοιχείων μέσω e-banking ή με επίσκεψη σε κατάστημα. Ασφαλιστικές εταιρείες : Ενημέρωση των συμβολαίων οχημάτων, υγείας, κατοικίας και ζωής.

: Ενημέρωση των συμβολαίων οχημάτων, υγείας, κατοικίας και ζωής. Παρόχοι κινητής και Internet : Ανανέωση στοιχείων ηλεκτρονικά, τηλεφωνικά ή σε κατάστημα.

: Ανανέωση στοιχείων ηλεκτρονικά, τηλεφωνικά ή σε κατάστημα. Εταιρείες κοινής ωφέλειας : Ενημέρωση σε ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, φυσικό αέριο, ειδικά αν υπάρχουν ενεργές πάγιες εντολές.

: Ενημέρωση σε ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, φυσικό αέριο, ειδικά αν υπάρχουν ενεργές πάγιες εντολές. Εργοδότες : Κατάθεση φωτοαντιγράφου της νέας ταυτότητας στο τμήμα HR ή στο λογιστήριο.

: Κατάθεση φωτοαντιγράφου της νέας ταυτότητας στο τμήμα HR ή στο λογιστήριο. Εφαρμογές πληρωμών: Καταχώριση φωτογραφιών της νέας ταυτότητας σε πλατφόρμες όπως Viva Wallet και Revolut.

Τι ισχύει με τα ραντεβού, τον Προσωπικό Αριθμό και το δίπλωμα

Τα ραντεβού προγραμματίζονται μέσω του id.gov.gr. Για την αποσυμφόρηση της ζήτησης, οι διαθέσιμες αστυνομικές αρχές αυξήθηκαν κατά 30%, ενώ η εξυπηρέτηση γίνεται σε οποιοδήποτε Α.Τ. διαθέτει γραφείο ταυτοτήτων, ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας. Τα παράβολα πληρώνονται ηλεκτρονικά, ενώ ο Προσωπικός Αριθμός ενσωματώνεται αυτόματα.

Η ψηφιακή ταυτότητα και το δίπλωμα ισχύουν κανονικά εντός της χώρας. Επισημαίνεται ότι τα screenshots δεν θεωρούνται έγκυρα, καθώς ο έλεγχος γίνεται αποκλειστικά σε πραγματικό χρόνο μέσω κωδικού QR.

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