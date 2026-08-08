Μύκονος: Ιταλοί τουρίστες έκαναν «κλαμπ» βανάκι transfer - Αντιδράσεις για το ξέφρενο πάρτι (vid)

Έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσε βίντεο με ομάδα Ιταλών τουριστών που μετέτρεψε βανάκι μεταφοράς στη Μύκονο σε πάρτι.

Χαμός προκλήθηκε σε βανάκι μεταφοράς στη Μύκονο, όταν ομάδα Ιταλών τουριστών μετέτρεψε το όχημα σε υπαίθριο κλαμπ, προκαλώντας την οργή χρηστών στα social media.

Χοροί, φωνές, φωτογραφίες: Λες και ήταν σε κλαμπ

Όπως αποτυπώνεται στο βίντεο του Mykonos Live Tv, που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, οι επιβάτες άρχισαν να χορεύουν, να φωνάζουν και να τραντάζουν το όχημα, συμπεριφερόμενοι σαν να βρίσκονται σε κλαμπ και όχι σε επαγγελματικό μέσο μεταφοράς.

Μάλιστα, ένας έχει μπει στη θέση του οδηγού και τραβάει selfie με το κινητό του, ενώ κάποιοι άλλοι είναι όρθιοι στην είσοδο του οχήματος και το ταρακουνάνε.

Ο οδηγός του transfer διατήρησε την ψυχραιμία του προκειμένου να αποφύγει την αντιπαράθεση με τους πελάτες.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με συναδέλφους του οδηγού να εκφράζουν τη συμπαράστασή τους στα σχόλια, τονίζοντας πως η διασκέδαση ξεπέρασε τα όρια της οδικής ασφάλειας και του σεβασμού.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ