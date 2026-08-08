«Τσερνόμπιλ 2.0»: Πόσες πιθανότητες έχει να συμβεί μετά το κλείσιμο των πυρηνικών αντιδραστήρων στη Ρουμανία

Οι παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες και η δραματική πτώση της στάθμης του Δούναβη απειλούν να θέσουν εκτός λειτουργίας τον μοναδικό πυρηνικό σταθμό της Ρουμανίας.

Η Ρουμανία ενδέχεται να αναγκαστεί να αναστείλει πλήρως τη λειτουργία του μοναδικού πυρηνικού της σταθμού, καθώς οι ακραίες θερμοκρασίες του καλοκαιριού έχουν προκαλέσει σοβαρή έλλειψη στο νερό που απαιτείται για την ψύξη των αντιδραστήρων.

Ο πυρηνικός σταθμός Cernavodǎ βρέθηκε στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας όταν αποκαλύφθηκε ότι οι ναυτικές δυνάμεις της Ρουμανίας πραγματοποίησαν μια σειρά από ελεγχόμενες εκρήξεις κατά μήκος του ποταμού Δούναβη, προκειμένου να εκτρέψουν τη ροή του νερού προς τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου.

Ήδη, ο ένας από τους δύο αντιδραστήρες του σταθμού έχει τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω της χαμηλής στάθμης των υδάτων. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του πρακτορείου Reuters, τυχόν καθυστερήσεις στα έργα εκτροπής του Δούναβη ενδέχεται να υποχρεώσουν τις αρχές να απενεργοποιήσουν και τον δεύτερο αντιδραστήρα.

Πόσες πιθανότητες υπάρχουν για ένα ατύχημα τύπου Τσερνόμπιλ;

Οι ειδήσεις για πυρηνικό εργοστάσιο που αδυνατεί να ψύξει τους αντιδραστήρες του προκάλεσαν, όπως ήταν αναμενόμενο, κύμα ανησυχίας στο διαδίκτυο, με σενάρια περί καταστροφής του πυρήνα ή εκρήξεων. Ωστόσο, η διαχειρίστρια εταιρεία του σταθμού, Nuclearelectrica, ξεκαθαρίζει ότι τέτοια ενδεχόμενα είναι εξαιρετικά αβάσιμα.

Παρότι οι καταστροφές στο Τσερνόμπιλ το 1986 και τη Φουκουσίμα το 2011 παραμένουν χαραγμένες στη συλλογική μνήμη, η εκπρόσωπος της εταιρείας, Dinu Valentina, τόνισε ότι η πιθανότητα ενός συμβάντος τύπου Τσερνόμπιλ θεωρείται τεχνικά αδύνατη με τα σημερινά πρωτόκολλα ασφαλείας.

«Με βάση τις τεχνολογικές διαφορές, την κουλτούρα πυρηνικής ασφάλειας, τα νέα πρότυπα και την αλλαγή προσέγγισης, οι διαφορές μεταξύ του 1986 και του 2026 είναι χαοτικές. Η εκδήλωση ενός περιστατικού τύπου Τσερνόμπιλ είναι παντελώς αδύνατη σήμερα», δήλωσε.

Πώς λειτουργεί η ψύξη και τι συμβαίνει στην αναστολή λειτουργίας;

Για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, οι πυρηνικοί σταθμοί αξιοποιούν τη διαδικασία της πυρηνικής σχάσης, κατά την οποία η διάσπαση βαρέων ατόμων παράγει θερμική ενέργεια. Η διαδικασία αυτή παράγει μεγάλες ποσότητες θερμότητας, η οποία συνεχίζει να εκλύεται ακόμη και μετά τη διακοπή της αλυσίδας σχάσης.

Χωρίς την κυκλοφορία ψυκτικού υγρού, η θερμότητα συσσωρεύεται, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε τήξη του πυρήνα, όπως συνέβη στη Φουκουσίμα μετά τον καταστροφικό σεισμό και το τσουνάμι. Ωστόσο, ένας αντιδραστήρας που έχει τεθεί με ασφάλεια εκτός λειτουργίας απαιτεί πολύ μικρότερες ποσότητες νερού για τη συντήρησή του.

Εκπρόσωπος του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας εξήγησε πως η μείωση της ισχύος ή η προληπτική απενεργοποίηση των αντιδραστήρων σε περιόδους λειψυδρίας αποτελεί τυπική διαδικασία ασφαλείας. «Μέτρα όπως η μειωμένη απόδοση δεν σημαίνουν ότι ο σταθμός είναι μη ασφαλής ή ότι υπάρχει πυρηνικός κίνδυνος».

«Οι πυρηνικοί σταθμοί λειτουργούν βάσει αυστηρών πρωτοκόλλων και περιθωρίων ασφαλείας. Αυτά ακριβώς τα σχεδιασμένα περιθώρια απαιτούν την ασφαλή απενεργοποίηση κατά τη διάρκεια σοβαρής ξηρασίας. Οι ενεργές μονάδες χρειάζονται τεράστιες ποσότητες νερού, ενώ οι μονάδες σε αναστολή απαιτούν πολύ λιγότερο νερό για να διατηρήσουν την ψύξη και τον πλήρη έλεγχο. Σε επίπεδο πυρηνικής ασφάλειας, δεν υπάρχει απολύτως κανένας κίνδυνος», πρόσθεσε η Valentina.

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