«Δεν αρμόζει σε έναν πρόεδρο»: Η συνήθεια του Ντόναλντ Τραμπ που εξοργίζει την Μελάνια

Μπορεί το προεδρικό ζεύγος των Ηνωμένων Πολιτειών να είναι παντρεμένο πάνω από 20 χρόνια, όμως υπάρχει κάτι στον πρόεδρο που εκνευρίζει την σύζυγό του.

Ο Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ βρέθηκαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στο Λας Βέγκας για μια ομιλία του προέδρου των ΗΠΑ.

Στην ομιλία του, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε την ταινία της γυναίκας του "Melania: Twenty Days to History" ως την «καλύτερη ταινία της χρονιάς», δεν δίστασε να προσθέσει πως η Μελάνια τον έχει επικρίνει για τις κινήσεις του όταν μιμείται γυναίκες αρσιβαρίστριες, λέγοντάς του ότι αυτό «δεν αρμόζει σε πρόεδρο», όπως ακριβώς του έχει πει και για τις χορευτικές του κινήσεις.

Τα αιχμηρά σχόλια της Μελάνια

«Μισεί όταν μιμούμαι άνδρες που αγωνίζονται σε γυναικεία αθλήματα» είπε στο κοινό. Πρόσθεσε πως η σύζυγός του μισεί όταν κάνει την αρσιβαρίστρια, ενώ την ώρα που το έλεγε, επανέλαβε την χαρακτηριστική κίνηση, σηκώνοντας τις γροθιές του και κάνοντας μια γκριμάτσα. Επιχείρημά του ήταν πως μπορεί αυτή η συμπεριφορά να μην είναι προεδρική αλλά εφόσον κέρδισε τις εκλογές με συντριπτική διαφορά, μπορεί να το κάνει.

Ακόμη πρόσθεσε πως δεν της αρέσει καθόλου όταν χορεύει και αυτός της απαντάει πως όλοι θέλουν να τον βλέπουν να χορεύει, γιατί σε όλους αρέσει ο χορός. Η Μελάνια τότε απάντησε: «Αγάπη μου, αυτό δεν είναι προεδρικό, απλώς είναι ευγενικοί μαζί σου».

Έτσι στο τέλος της ομιλίας του, ο Ντόναλντ Τραμπ εκτέλεσε την χαρακτηριστική του χορευτική κίνηση, την συνήθεια που η Μελάνια απεχθάνεται. Οι χαρακτηριστικές χορευτικές κινήσεις του Προέδρου, εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στις προεκλογικές συγκεντρώσεις του το 2020 και, έξι χρόνια αργότερα, εξακολουθεί να τις επαναλαμβάνει και να γίνεται viral.

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