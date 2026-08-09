Η άγνωστη ελληνική ιστορία της Κορσικής: Από τους Φωκαείς της Αλαλίας στους Μανιάτες του Καργκέζε
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Από τη Φώκαια της Μικράς Ασίας και την αρχαία Αλαλία έως την Παομία και το Καργκέζε, η ελληνική παρουσία στην Κορσική έχει μια ιστορία πολέμων, προσφυγιάς και επιβίωσης.
Η Κορσική είναι γνωστή για τα βουνά, τις απόκρημνες ακτές και τα χωριά της. Λίγοι όμως γνωρίζουν ότι το νησί συνδέεται με την ελληνική ιστορία σε δύο διαφορετικές εποχές, με περισσότερα από δύο χιλιάδες χρόνια να χωρίζουν τη μία από την άλλη.
Τον 6ο αιώνα π.Χ., Φωκαείς από τη Μικρά Ασία ίδρυσαν την Αλαλία, ελληνική αποικία στην Κορσική, στην περιοχή της σημερινής Αλερίας. Λίγες δεκαετίες αργότερα, η πόλη βρέθηκε στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης των Φωκαέων με τους Ετρούσκους και τους Καρχηδόνιους. Η σύγκρουση κορυφώθηκε σε μια μεγάλη ναυμαχία, την οποία ο Ηρόδοτος περιγράφει ως «Καδμεία νίκη» για τους Φωκαείς.
Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Βρέθηκε η αρχαιότερη ρωμαϊκή βιβλιοθήκη της Ιβηρικής: Κρυβόταν σε έπαυλη του 4ου αιώνα
- Ψυχολόγος θανατοποινιτών αποκαλύπτει τα πιο ανατριχιαστικά «δώρα» που έχει λάβει από κρατούμενους
- Του ακύρωσαν την αποζημίωση που είχε εγκριθεί: Ο γιος του πήγε την υπόθεση στο Ανώτατο Δικαστήριο και πέτυχε την αποκατάσταση της παροχής του