«Ύπουλα» τζιτζίκια: 18χρονος έχασε προσωρινά την ακοή του μετά από 4 ώρες ανάμεσα σε τζιτζίκια

Ένας 18χρονος στην Κίνα υπέστη προσωρινή απώλεια ακοής και χρειάστηκε ιατρική περίθαλψη, αφού έμεινε για περισσότερες από τέσσερις ώρες σε δάσος γεμάτο τζιτζίκια.

Ο 18χρονος Γουάνγκ πήγε για κάμπινγκ σε δάσος στην πόλη Νινγκμπό, στην επαρχία Τζετζιάνγκ της Κίνας. Εκεί βρέθηκε για αρκετές ώρες ανάμεσα σε εκατοντάδες τζιτζίκια, οι ήχοι των οποίων γίνονταν ολοένα πιο δυνατοί όσο πλησίαζε το μεσημέρι.

Παρά την ένταση του ήχου, ο νεαρός παρέμεινε στο δάσος μέχρι το απόγευμα. Τότε άρχισε να αισθάνεται βουητό στα αυτιά και έντονη πίεση ή «βούλωμα». Όταν τα τζιτζίκια άρχισαν να σιωπούν, ο Γουάνγκ συνειδητοποίησε ότι δεν μπορούσε να ακούσει ούτε το κελάηδισμα των πουλιών ούτε τους ήχους ειδοποιήσεων από το κινητό του.

Οι γιατροί διαπίστωσαν πρήξιμο στα αυτιά

Ανησυχώντας ότι μπορεί να χάσει εντελώς την ακοή του, πήγε αμέσως στο νοσοκομείο. Η εξέταση έδειξε ότι και τα δύο αυτιά του παρουσίαζαν πρήξιμο. Οι γιατροί τού χορήγησαν φαρμακευτική αγωγή για να υποχωρήσει το οίδημα και του συνέστησαν να αποφεύγει τους δυνατούς ήχους για τουλάχιστον 14 ημέρες. Μετά από δύο εβδομάδες, η ακοή του επανήλθε πλήρως. Ο Λι Τζι, ανώτερος γιατρός στο Τμήμα Ωτορινολαρυγγολογίας του Νοσοκομείου του Πανεπιστημίου Νινγκμπό, εξήγησε ότι πολλοί θεωρούν λανθασμένα πως οι ήχοι της φύσης είναι ακίνδυνοι για τα αυτιά.

Τα τζιτζίκια θεωρούνται τα πιο θορυβώδη έντομα στον κόσμο. Ένα μόνο τζιτζίκι, ωστόσο, συνήθως δεν προκαλεί βλάβη στην ακοή, καθώς ο ήχος του σπάνια ξεπερνά τα 70 ντεσιμπέλ. Όταν όμως εκατοντάδες τζιτζίκια «τραγουδούν» ταυτόχρονα, η ένταση μπορεί να ξεπεράσει τα 85 ντεσιμπέλ, επίπεδο στο οποίο η παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή. Σύμφωνα με τον γιατρό, τα τριχωτά κύτταρα του κοχλία μπορεί να εμφανίσουν οίδημα όταν ερεθίζονται από δυνατούς ήχους για σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Συνήθως επανέρχονται μετά την απομάκρυνση από το θορυβώδες περιβάλλον και μία έως δύο εβδομάδες ξεκούρασης. Αν όμως τα κύτταρα νεκρωθούν, δεν μπορούν να αναγεννηθούν, με αποτέλεσμα η απώλεια ακοής να είναι μόνιμη και μη αναστρέψιμη.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ