Κίνα: Σήκωσαν τσιμεντένιο μπλοκ 1.540 τόνων για νέο λιμενικό έργο – Θα κατασκευαστούν 75 για έως 72 πλοία

Ένα τεράστιο τσιμεντένιο μπλοκ 1.540 τόνων και ύψους 18 μέτρων μεταφέρθηκε με ειδικό εξοπλισμό για νέο λιμενικό έργο στην Κίνα.

Μια εντυπωσιακή επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στην επαρχία Γκουανγκσί της νότιας Κίνας, στο πλαίσιο της κατασκευής μιας νέας λιμενικής εγκατάστασης που συνδέεται με το μεγάλο έργο του καναλιού Πίνγκλου (Pinglu Canal).

Μία τεράστια τσιμεντένια κατασκευή, βάρους 1.540 τόνων και ύψους 18 μέτρων, ανυψώθηκε με ειδικό εξοπλισμό και τοποθετήθηκε σε αυτοκινούμενη φορτηγίδα, προκειμένου να μεταφερθεί στη θαλάσσια περιοχή όπου θα εγκατασταθεί. Πρόκειται για έναν τσιμεντένιο κλωβό (caisson), έναν τύπο προκατασκευασμένου στοιχείου που χρησιμοποιείται σε μεγάλα λιμενικά και θαλάσσια έργα. Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η κατασκευή και εγκατάσταση 75 τέτοιων κλωβών, οι οποίοι έχουν διαφορετικά σχήματα και διαμορφώσεις.

Γιατί χρειάζεται τόσο μεγάλος εξοπλισμός

Το τεράστιο βάρος και η ανομοιόμορφη κατανομή του φορτίου δημιούργησαν ιδιαίτερες απαιτήσεις για τη μεταφορά και την τοποθέτηση των κατασκευών. Για τον λόγο αυτό αναπτύχθηκε ειδική ανυψωτική κατασκευή, σχεδιασμένη ώστε να κατανέμει καλύτερα τα φορτία και να επιτρέπει την ασφαλή και ακριβή μετακίνηση των τεράστιων τμημάτων. Η διαδικασία ξεκινά στην ξηρά, όπου ο κλωβός μετακινείται με τη χρήση ενός συστήματος αερόσακων, που επιτρέπει την ανύψωση και τη μετακίνησή του τόσο κατά μήκος όσο και εγκάρσια. Με αυτόν τον τρόπο μεταφέρεται μέχρι την άκρη της λιμενικής εγκατάστασης.

Στη συνέχεια, ειδικό πλοίο ανυψώνει την κατασκευή και την τοποθετεί πάνω σε αυτοκινούμενη φορτηγίδα καταστρώματος. Η φορτηγίδα μεταφέρει τον κλωβό μέσω θαλάσσης στην περιοχή του λιμενικού έργου, όπου ακολουθεί η τελική διαδικασία τοποθέτησής του κάτω από την επιφάνεια του νερού. Η επιχείρηση περιλαμβάνει έτσι διαδοχικά τη μετακίνηση στη στεριά, την ανύψωση, τη φόρτωση στη φορτηγίδα, τη θαλάσσια μεταφορά και την υποβρύχια εγκατάσταση.

Θα μπορεί να εξυπηρετεί έως 72 πλοία

Το έργο βρίσκεται στην περιοχή Μάοουεϊ (Maowei), κοντά στη θαλάσσια έξοδο του καναλιού Πίνγκλου στην Τσιντζού. Η νέα λιμενική εγκατάσταση αποτελεί μέρος της υποδομής που απαιτείται για την εξυπηρέτηση των πλοίων που θα χρησιμοποιούν τη νέα υδάτινη οδό. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, θα διαθέτει 36 θέσεις ελλιμενισμού για πλοία χωρητικότητας 5.000 τόνων, ενώ συνολικά θα μπορεί να φιλοξενεί έως και 72 πλοία ταυτόχρονα. Η έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης προβλέπεται για τον Σεπτέμβριο του 2026.

Οι τεράστιοι τσιμεντένιοι κλωβοί αποτελούν μέρος ενός πολύ μεγαλύτερου έργου υποδομής. Το κανάλι Πίνγκλου έχει μήκος περίπου 134,2 χιλιόμετρα και συνδέει την πόλη Νανίνγκ με τον Κόλπο Μπέιμπου, δημιουργώντας μια νέα θαλάσσια σύνδεση για τη νοτιοδυτική Κίνα. Το κανάλι έχει σχεδιαστεί για πλοία έως 5.000 τόνων και περιλαμβάνει τρία μεγάλα συγκροτήματα ναυσιπλοΐας (Madao, Qishi και Qingnian) προκειμένου να αντιμετωπιστεί η συνολική υψομετρική διαφορά περίπου 65 μέτρων κατά μήκος της διαδρομής. Με την ολοκλήρωσή του, η νέα υδάτινη οδός αναμένεται να μειώσει κατά περίπου 560 χιλιόμετρα τη διαδρομή που ακολουθούν σήμερα τα φορτηγά πλοία από τη νοτιοδυτική Κίνα προς τη θάλασσα, μέσω της περιοχής της Γκουανγκζού.

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