Ιαπωνία: Συνελήφθη 32χρονη που έκανε πάνω από 2.000 ψεύτικες παραγγελίες manga αξίας 23,4 εκατ. ευρώ

Μια 32χρονη από την Ιαπωνία συνελήφθη αφού έκανε πάνω από 2.000 παραγγελίες manga με 238 λογαριασμούς, χωρίς να παραλάβει ούτε μία.

Μια 32χρονη εργαζόμενη σε εστιατόριο από την Οσάκα συνελήφθη στην Ιαπωνία, καθώς φέρεται να έκανε περισσότερες από 2.000 παραγγελίες από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Shueisha, χωρίς να πληρώσει για καμία από αυτές.

Η Mayu Yoshida χρησιμοποίησε συνολικά 238 διαφορετικούς λογαριασμούς για να παραγγείλει προϊόντα συνολικής αξίας περίπου 4,3 δισ. γεν, δηλαδή περίπου 27,2 εκατ. δολάρια. Στη συνέχεια είτε αρνούνταν να παραλάβει τα προϊόντα είτε άφηνε τις παραγγελίες να ακυρωθούν αυτόματα επειδή δεν ολοκλήρωνε την πληρωμή.

Έκανε χιλιάδες παραγγελίες χωρίς να πληρώσει

Σύμφωνα με τις ιαπωνικές αρχές, η Yoshida εκμεταλλεύτηκε το σύστημα προπληρωμής μέσω καταστημάτων ευκολίας που χρησιμοποιείται στην Ιαπωνία. Το σύστημα επιτρέπει στον πελάτη να κάνει μια ηλεκτρονική παραγγελία και να πληρώσει σε κατάστημα, με την αποστολή του προϊόντος να πραγματοποιείται αφού επιβεβαιωθεί η πληρωμή. Όταν ο πελάτης δεν παραλάβει ή δεν πληρώσει την παραγγελία μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αυτή ακυρώνεται αυτόματα. Παρότι όμως η συναλλαγή δεν ολοκληρώνεται, η εταιρεία έχει ήδη επιβαρυνθεί με έξοδα προετοιμασίας και μεταφοράς. Η 32χρονη φέρεται επίσης να επέλεγε την αντικαταβολή, μόνο και μόνο για να αρνηθεί την παραλαβή όταν τα προϊόντα έφταναν στη διεύθυνσή της.

Η Shueisha, ένας από τους μεγαλύτερους εκδοτικούς οίκους manga στην Ιαπωνία, υπολογίζει ότι η συγκεκριμένη πρακτική της προκάλεσε καθαρή οικονομική ζημία περίπου 7,5 εκατ. γεν, δηλαδή περίπου 47.000 δολάρια. Το ποσό αφορά κυρίως έξοδα μεταφοράς και άλλες χρεώσεις που προέκυψαν από τις χιλιάδες παραγγελίες. Η εταιρεία εκτιμά επίσης ότι υπήρξαν πιθανές απώλειες πωλήσεων, καθώς προϊόντα που είχε παραγγείλει η Yoshida εμφανίζονταν προσωρινά ως «εξαντλημένα».

«Ένιωθα ικανοποίηση όταν έκανα τις παραγγελίες»

Η Yoshida συνελήφθη την Τρίτη, έπειτα από έρευνα διάρκειας περίπου ενός έτους. Όταν οι αρχές την αντιμετώπισαν με τα στοιχεία της υπόθεσης, παραδέχθηκε ότι είχε κάνει περισσότερες από 2.000 παραγγελίες χρησιμοποιώντας 238 διαφορετικούς λογαριασμούς. Η ίδια υποστήριξε, ωστόσο, ότι δεν είχε πρόθεση να προκαλέσει ζημιά στη Shueisha και ότι οι παραγγελίες λειτουργούσαν ως τρόπος εκτόνωσης του στρες που αντιμετώπιζε στην καθημερινότητά της.

«Δεν έχω καμία δυσαρέσκεια απέναντι στη Shueisha», δήλωσε η 32χρονη. Όπως ανέφερε, ένιωθε ικανοποίηση και ανακούφιση όταν πρόλαβαινε να παραγγείλει προϊόντα πριν εξαντληθούν. Η υπόθεση αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο η μαζική δημιουργία λογαριασμών και οι παραγγελίες χωρίς πρόθεση πληρωμής μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές λειτουργικές και οικονομικές απώλειες σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ