Έτσι βλέπει ο Άδωνις μέσα από τα γυαλιά τεχνητής νοημοσύνης: Σκάνδαλο με φοιτητή στην Κίνα

Φοιτητής στην Κίνα συνελήφθη να αντιγράφει κατά τη διάρκεια εξέτασης, χρησιμοποιώντας γυαλιά τεχνητής νοημοσύνης που σκάναραν τα θέματα κι εμείς τώρα μπορούμε να καταλάβουμε πως βλέπει ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Λίγες ημέρες πριν, είχε προκαλέσει έντονη συζήτηση στο Χ η εμφάνιση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη με τα έξυπνα γυαλιά Ray-Ban Meta κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Λήμνο.

Η χρήση της φορετής τεχνολογίας (wearables) και των γυαλιών τεχνητής νοημοσύνης έχει περάσει πλέον από το μέλλον στο παρόν. Στην Κίνα φοιτητές τα χρησιμοποιούν για να αντιγράφουν σε εξετάσεις μέσω σάρωσης θεμάτων, στην Ελλάδα έχει άλλη χρήση...

Έτσι σκάναρε ο φοιτητής τα θέματα στην Κίνα: Πώς λειτουργούσε ο μηχανισμός αντιγραφής

Ο φοιτητής πιάστηκε να αντιγράφει κατά τη διάρκεια γραπτής εξέτασης στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Νότιας Κίνας στην Γκουανγκτζού. Μόλις 10 λεπτά μετά την έναρξη της εξέτασης, ο επιτηρητής παρατήρησε τους φακούς των γυαλιών του να εκπέμπουν μια σύντομη πράσινη λάμψη και του ζήτησε να τα αφαιρέσει. Στη συνέχεια, ο φοιτητής παραδέχθηκε ότι φορούσε γυαλιά ενισχυμένα με τεχνητή νοημοσύνη.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του China News Weekly, ο Lin φορούσε το μοντέλο «Leqi Smart Glasses», το οποίο ενσωματώνει τέσσερα μοντέλα AI: τα Deepseek, Tongyi Qianwen, Zhipu και Doubao. Ανάμεσα στις δυνατότητές τους είναι η αναζήτηση και επίλυση ασκήσεων μέσω φωτογραφιών, επιτρέποντας στους χρήστες να βρίσκουν απαντήσεις χωρίς τη χρήση φωνητικών εντολών.

Για να λάβει τις απαντήσεις, ο φοιτητής αρκούσε να αγγίξει τον σκελετό των γυαλιών κοντά στον κρόταφο, φωτογραφίζοντας τα θέματα της εξέτασης. Παρότι προσπάθησε να καλύψει την ενδεικτική λυχνία LED που άναβε κατά τη λήψη της φωτογραφίας, δεν υπολόγισε ότι το πράσινο φως γινόταν ορατό μέσα από τους φακούς υπό συγκεκριμένες γωνίες.

Μετά τη δημοσιοποίηση του περιστατικού, άλλοι φοιτητές ανέφεραν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η φωτεινή ένδειξη μπορεί να αποκρυφτεί εύκολα με φθηνά αυτοκόλλητα σκίασης.

Παράλληλα, αυξήθηκαν οι αγγελίες ενοικίασης τέτοιων γυαλιών σε φοιτητές με κόστος από 200 γουάν (περίπου 25 ευρώ), με ορισμένους πωλητές να παρέχουν οδηγίες για την ενεργοποίηση αθόρυβης λειτουργίας και χαμηλής φωτεινότητας.

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