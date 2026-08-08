Του ακύρωσαν την αποζημίωση που είχε εγκριθεί: Ο γιος του πήγε την υπόθεση στο Ανώτατο Δικαστήριο και πέτυχε την αποκατάσταση της παροχής του

Ένας πρώην δικαστής έχασε την αποζημίωση που είχε αρχικά εγκριθεί, όμως ο γιος του, επίσης δικηγόρος, ανέλαβε την υπόθεση και προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Ο Αλεχάντρο Εκάρμα υπηρέτησε για δεκαετίες στον χώρο της Δικαιοσύνης στις Φιλιππίνες, μεταξύ άλλων ως δημοτικός δικαστής. Η κατάσταση της υγείας του, ωστόσο, επιδεινώθηκε και η νόσος του Πάρκινσον επηρέασε την ικανότητά του να συνεχίσει να εργάζεται. Τελικά αποχώρησε από τη δημόσια υπηρεσία λόγω μόνιμης ανικανότητας.

Με βάση το τότε ισχύον σύστημα αποζημίωσης εργαζομένων στις Φιλιππίνες, υπέβαλε αίτημα για αποζημίωση λόγω της ανικανότητάς του, καθώς και για την κάλυψη συγκεκριμένων ιατρικών εξόδων που συνδέονταν με τη θεραπεία του.

Αρχικά είχε δικαιωθεί

Η αρχική απόφαση ήταν υπέρ του πρώην δικαστή. Αναγνωρίστηκε ότι ο Αλεχάντρο Εκαρμα υπέφερε από μόνιμη και ολική ανικανότητα, ενώ εγκρίθηκε αποζημίωση και η επιστροφή συγκεκριμένων ιατρικών εξόδων. Η απόφαση, η οποία εκδόθηκε τον Σεπτέμβριο του 1975, περιλάμβανε επίσης δικηγορική αμοιβή και διοικητικά έξοδα που προβλέπονταν από το τότε ισχύον πλαίσιο.

Μήνες αργότερα, η Workmen’s Compensation Commission, η αρμόδια επιτροπή για την εξέταση τέτοιων υποθέσεων, ανέτρεψε την προηγούμενη απόφαση και απέρριψε την αποζημίωση που είχε ήδη εγκριθεί. Ο πρώην δικαστής ζήτησε την επανεξέταση της απόφασης, όμως η προσπάθειά του δεν άλλαξε τη θέση της Επιτροπής. Η διαμάχη πέρασε έτσι από το διοικητικό στο δικαστικό επίπεδο, όπου γιος του, επίσης δικηγόρος, ανέλαβε την υπόθεση και προσπάθησε να ανατρέψει την απόφαση που είχε ακυρώσει την αποζημίωση.

Η δικαίωση από το Ανώτατο Δικαστήριο

Σύμφωνα με δημοσίευμα της The Freeman της Philstar, έφτασε τελικά στο Ανώτατο Δικαστήριο των Φιλιππίνων, όπου εξετάστηκε μαζί με άλλες υποθέσεις που αφορούσαν αποφάσεις της ίδιας Επιτροπής. Το βασικό νομικό ζήτημα αφορούσε το κατά πόσο η Επιτροπή μπορούσε να τροποποιήσει ή να ανακαλέσει αποφάσεις για παροχές που είχαν ήδη εγκριθεί, αφού είχαν παρέλθει συγκεκριμένες προθεσμίες για προσφυγές, επανεξέταση ή αλλαγές στις προηγούμενες αποφάσεις. Η υπόθεση του Εκαρμα απέκτησε έτσι ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο άνθρωπος που επί δεκαετίες είχε υπηρετήσει ως δικαστής και είχε κρίνει υποθέσεις άλλων ανθρώπων, βρέθηκε ο ίδιος αντιμέτωπος με μια δικαστική διαμάχη για ένα δικαίωμα που είχε αρχικά αναγνωριστεί.

Το δικαστήριο έκρινε ότι η Επιτροπή δεν μπορούσε να ανατρέψει την αρχική απόφαση, καθώς είχαν παρέλθει οι προβλεπόμενες προθεσμίες για την προσβολή της. Έτσι, η αρχική απόφαση υπέρ του Αλεχάντρο Εκαρμα αποκαταστάθηκε και μαζί της επανήλθε η αποζημίωση που είχε εγκριθεί για τη μόνιμη και ολική ανικανότητά του, καθώς και τα προβλεπόμενα έξοδα. Με αυτόν τον τρόπο, ο πρώην δικαστής κέρδισε τελικά τη δικαστική μάχη.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ