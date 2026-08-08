Μνηστηροφονία: Ο Οδυσσέας και το τέλος των υποψηφίων συζύγων της Πηνελόπης

Πώς ο Οδυσσέας με τη βοήθεια του Τηλέμαχου και των πιστών βοσκών του Εύμαιου και Φιλοίτιου κατόρθωσε να εξοντώσει τους μνηστήρες της Πηνελόπης - Ποιος ήταν ο μάντης Θεοκλύμενος που προέβλεψε το τέλος των μνηστήρων;

Η "Οδύσσεια" του Κρίστοφερ Νόλαν, παρά τα όσα αρνητικά ακούστηκαν και ακούγονται ή γράφονται γι' αυτή έχει προκαλέσει ντελίριο στους σινεφίλ, και όχι μόνο, στην Ελλάδα και φυσικά σ' όλο τον κόσμο. Στη χώρα μας έχει ξεπεράσει τις 408.000 εισιτήρια σε δύο εβδομάδες προβολής, ενώ, σε παγκόσμιο επίπεδο οι εισπράξεις της αγγίζουν τα 770 εκατομμύρια δολάρια.

Η χώρα μας διαφημίζεται σε όλο τον πλανήτη, ενώ κάποιοι ανακαλύπτουν τον Όμηρο και τα Αρχαία Ελληνικά και κάποιοι άλλοι αναθεωρούν τις απόψεις τους για την Ελλάδα. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα θέματα της "Οδύσσειας" είναι αναμφίβολα η "Μνηστηροφονία", η εξόντωση δηλαδή των μνηστήρων της Πηνελόπης, από τον Οδυσσέα, τον Τηλέμαχο και τους δύο πιστούς βοσκούς, Εύμαιο και Φιλοίτιο. Η "Μνηστηροφονία" περιγράφεται κυρίως στη Ραψωδία χ της "Οδύσσειας".

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