Χάραζαν πεντάγραμμα και έχτιζαν τεράστια μνημεία: Ο χαμένος πολιτισμός του Αμαζονίου με έως 3 εκατ. κατοίκους

Σάρωση με λέιζερ αποκάλυψε χιλιάδες αρχαία έργα στον Αμαζόνιο, φέρνοντας στο φως έναν πολιτισμό που μπορεί να αριθμούσε έως 3 εκατομμύρια ανθρώπους.

Μια μεγάλη αρχαία κοινωνία, που οι ειδικοί αποκαλούν πολιτισμό των Aquiry, αναπτύχθηκε στον νοτιοδυτικό Αμαζόνιο πριν από περίπου 2.000 χρόνια.

Νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Nature εντόπισε περισσότερα από 20.000 προκολομβιανά χωματουργικά έργα στην περιοχή που συνδέεται με τον πολιτισμό των Aquiry, ανατρέποντας τις προηγούμενες εκτιμήσεις για την έκταση και τον πληθυσμό του. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι στο απόγειο του πολιτισμού, μεταξύ 100 και 300 μ.Χ., στην περιοχή μπορεί να ζούσαν από 1,25 έως 3 εκατομμύρια άνθρωποι.

Πεντάγραμμα και τεράστιες γεωμετρικές κατασκευές

Οι κατασκευές περιλαμβάνουν τάφρους και αναχώματα σε σχήματα κύκλων, τετραγώνων, οκταγώνων, ακόμη και πενταγράμμων. Πιθανότατα λειτουργούσαν ως τελετουργικά ή πολιτικά κέντρα. Η μέση έκτασή τους ήταν περίπου επτά στρέμματα, ενώ η μεγαλύτερη έφτανε σχεδόν τα 123 στρέμματα. Ορισμένες τάφροι είχαν βάθος έως 4,9 μέτρα και πλάτος έως περίπου 13 μέτρα.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν LiDAR, μια τεχνολογία εναέριας σάρωσης που χρησιμοποιεί παλμούς λέιζερ για να χαρτογραφήσει το έδαφος κάτω από την πυκνή βλάστηση. Σε μόλις ένα μικρό τμήμα της περιοχής εντοπίστηκαν 432 χωματουργικά έργα, από τα οποία τα 396 δεν είχαν καταγραφεί προηγουμένως. Μαζί με τις ήδη γνωστές κατασκευές, οι ερευνητές κατέγραψαν περίπου 1.700 έργα, μεταξύ των οποίων και 120 γεωγλυφικά. Με βάση την έκταση που αποδίδεται στον πολιτισμό των Aquiry, εκτιμάται ότι μπορεί να υπήρχαν συνολικά 24.000 έως 30.000 κατασκευές.

Ένας πολιτισμός που διαμόρφωνε τη ζούγκλα

Οι Aquiry φαίνεται πως εμφανίστηκαν περίπου το 600 π.Χ., με χωριά περίπου 300 κατοίκων. Καλλιεργούσαν καλαμπόκι, μανιόκα και κολοκύθες, ενώ αξιοποιούσαν και άλλα φυτά και καρπούς της περιοχής. Καθώς ο πληθυσμός αυξανόταν, διαμόρφωναν συστηματικά το τοπίο, δημιουργώντας ένα εκτεταμένο δίκτυο γεωμετρικών κατασκευών.

Οι περισσότερες εγκαταλείφθηκαν μεταξύ 850 και 950 μ.Χ., σε μια περίοδο κατά την οποία κατέρρευσαν και άλλες προκολομβιανές κοινωνίες. Τα ευρήματα ενισχύουν την εικόνα ενός Αμαζονίου που δεν ήταν ανέγγιχτη και ακατοίκητη ζούγκλα, αλλά ένα τοπίο στο οποίο οι άνθρωποι ζούσαν και παρενέβαιναν συστηματικά επί αιώνες.

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