Στα 16 της νίκησε δύο φορές τη λευχαιμία και κέρδισε υποτροφία 5.000 δολαρίων για να γίνει παιδοχειρουργός

Η Σούμα Κινγκ διαγνώστηκε με λευχαιμία στα 9 της, πάλεψε ξανά με την ασθένεια στα 15 και τώρα κυνηγά το όνειρό της να γίνει γιατρός.

Η 16χρονη Σούμα Κινγκ από το Τάουνσβιλ του Κουίνσλαντ κατάφερε να μετατρέψει μια δύσκολη προσωπική δοκιμασία σε κίνητρο για το μέλλον της.

Η νεαρή Αυστραλή κέρδισε υποτροφία ύψους 5.000 αυστραλιανών δολαρίων μέσω του προγράμματος Redkite & Coles Dare to Dream Scholarship, που στηρίζει εφήβους οι οποίοι αντιμετωπίζουν ή έχουν αντιμετωπίσει καρκίνο. Ο στόχος της είναι ξεκάθαρος, να σπουδάσει ιατρική και να γίνει παιδοχειρουργός.

Διαγνώστηκε με λευχαιμία στα 9 της χρόνια

Η περιπέτεια της Σούμα ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2019, όταν σε ηλικία μόλις 9 ετών διαγνώστηκε με οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία Β-κυττάρων. Η πρώτη φάση της θεραπείας διήρκεσε 805 ημέρες, μέχρι η μικρή τότε ασθενής να μπει σε ύφεση. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, η ίδια και η μητέρα της χρειάστηκε πολλές φορές να ταξιδεύουν από το Τάουνσβιλ στο Μπρίσμπεϊν, καθώς ορισμένες εξειδικευμένες διαδικασίες δεν μπορούσαν να γίνουν στην περιοχή τους. Μετά από περίπου τριάμισι χρόνια ύφεσης, τον Απρίλιο του 2025 η λευχαιμία επέστρεψε. Στα 15 της βρέθηκε ξανά αντιμέτωπη με μια δύσκολη περίοδο νοσηλειών.

Τον πρώτο μήνα της υποτροπής χρειάστηκε να παραμείνει στο νοσοκομείο, πέρασε πέντε ημέρες σε μονάδα εντατικής θεραπείας παίδων, υποβλήθηκε σε αιμοκάθαρση και χρειάστηκε επείγουσα χειρουργική επέμβαση. Η θεραπεία επηρέασε την καθημερινότητά της, προκαλώντας κόπωση, δυσκολίες συγκέντρωσης, μυϊκή απώλεια και προβλήματα στις λεπτές κινήσεις. Παρά τις δυσκολίες, η Σούμα δεν εγκατέλειψε τους στόχους της, με τη βοήθεια της Σχολής του Νοσοκομείου Παίδων του Κουίνσλαντ, των εκπαιδευτικών και της οικογένειάς της, προσαρμόστηκε το πρόγραμμα σπουδών της ώστε να ολοκληρώσει τα δύο τελευταία χρόνια του αυστραλιανού λυκείου σε τρία χρόνια. Μελετά μαθήματα όπως χημεία, μαθηματικά και βιολογία, που συνδέονται με την πορεία προς την ιατρική, ενώ παράλληλα προσπαθεί να ανακτήσει τη φυσική κατάσταση που έχασε κατά τη διάρκεια των θεραπειών.

Οι γιατροί που τη φρόντισαν έγιναν πρότυπά της

Τα χρόνια που πέρασε στα νοσοκομεία επηρέασαν καθοριστικά την επιλογή της καριέρας της. Η επαφή της με γιατρούς, νοσηλευτές και άλλους επαγγελματίες υγείας την έκανε να θέλει να ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο και να βοηθήσει στο μέλλον παιδιά που θα βρεθούν αντιμέτωπα με παρόμοιες μάχες. Η υποτροφία των 5.000 αυστραλιανών δολαρίων θα χρησιμοποιηθεί για διαδικτυακά μαθήματα, ιδιωτική εκπαίδευση και τεχνολογικό εξοπλισμό που θα τη βοηθήσει να συνεχίσει την προετοιμασία της.

Η Σούμα ήταν μία από τις δύο νικήτριες του προγράμματος Dare to Dream για το 2026, ανάμεσα σε εφήβους ηλικίας 13 έως 17 ετών που έχουν βιώσει τον καρκίνο. Παρά τη δύσκολη διαδρομή της, η 16χρονη συνεχίζει να κυνηγά το όνειρό της, να ολοκληρώσει τις σπουδές της, να μπει στην ιατρική σχολή και μια μέρα να γίνει παιδοχειρουργός.

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