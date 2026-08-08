Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από την καταδίωξη στο ύψος του ΑΧΕΠΑ

Βίντεο του ΕΡΤnews καταγράφει καρέ-καρέ την κατάληξη της καταδίωξης που εκτυλίχθηκε στη Θεσσαλονίκη έξω από το ΑΧΕΠΑ, στην οδό Αγίου Δημητρίου.

Βίντεο ντοκουμέντο που έδωσε στη δημοσιότητα το ΕΡΤnews καταγράφει καρέ-καρέ όσα συνέβησαν το μεσημέρι της Παρασκευής 7 Αυγούστου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ένα μαύρο αυτοκίνητο καταδίωξε μια λευκή BMW στην περιοχή των 40 Εκκλησιών. Τα δύο οχήματα κινήθηκαν προς την οδό Αγίου Δημητρίου και έφτασαν στο ύψος του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ. Η λευκή BMW φαίνεται να κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, να χάνει τον έλεγχο και να προσκρούει σε κολονάκια. Δευτερόλεπτα αργότερα, το μαύρο αυτοκίνητο φτάνει στο σημείο και εμβολίζει τη BMW, εμποδίζοντας τη διέλευσή της.

Λίγα λεπτά μετά τη σύγκρουση, στο σημείο φτάνουν δύο άτομα που επέβαιναν σε μηχανάκι. Σύμφωνα με μαρτυρίες που μεταδόθηκαν, οι δύο άνδρες πλησιάζουν τη λευκή BMW και σπάνε το τζάμι της πόρτας του οδηγού, φωνάζοντάς του «μην κάνεις μ@@@». Το μαύρο αυτοκίνητο απομακρύνεται από το σημείο, όπως και οι δύο διανομείς, πριν φτάσει η Άμεση Δράση. Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 37χρονο οδηγό της λευκής BMW και τον μετέφερε στο νοσοκομείο σε κατάσταση σοκ. Ο 37χρονος κατήγγειλε στις Αρχές ότι τον καταδίωκε άλλο όχημα και στη συνέχεια τον εμβόλισε, χωρίς, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, να εξηγήσει τον λόγο της καταδίωξης. Από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. προέκυψε ότι το αυτοκίνητο που οδηγούσε ήταν κλεμμένο. Ο 37χρονος συνελήφθη από την Αστυνομία, ενώ οι έρευνες για την υπόθεση βρίσκονται σε εξέλιξη.

Τι καταγράφει το βίντεο

Το βίντεο που δημοσιοποίησε το ΕΡΤnews αποτυπώνει τη διαδοχή των γεγονότων έξω από το ΑΧΕΠΑ, την άφιξη των δύο οχημάτων, την πρόσκρουση της λευκής BMW στα κολονάκια, τον εμβολισμό της από το μαύρο αυτοκίνητο και την επέμβαση των δύο επιβατών μηχανής, οι οποίοι έσπασαν το τζάμι του λευκού οχήματος. Η σύλληψη του 37χρονου δεν καταγράφεται στα πλάνα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες για την υπόθεση, ο οδηγός συνελήφθη από την Αστυνομία και οδηγήθηκε στη διαδικασία του Αυτόφωρου. Σήμερα έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη. Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να εξακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η καταδίωξη και ο εμβολισμός.

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