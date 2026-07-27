Κορινθία: Αυτοκίνητο «εισέβαλε» σε καφενείο τα ξημερώματα, οι εικόνες μετά την πρόσκρουση

Αναστάτωση στον Άσσο Κορινθίας όταν αυτοκίνητο με τρεις επιβάτες εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στην πρόσοψη καφενείου προκαλώντας ζημιές.

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 26 Ιουλίου στον Άσσο Κορινθίας, όταν ένα επιβατικό αυτοκίνητο κατέληξε στην πρόσοψη καφενείου. Το όχημα, στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα, εξετράπη της πορείας του στην Παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου – Πατρών και προσέκρουσε στο κατάστημα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το korinthostv.gr, ο οδηγός φέρεται να έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα το όχημα να ανέβει στο πεζοδρόμιο και να πέσει πάνω στην πρόσοψη του καφενείου. Η σύγκρουση προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές, καθώς καταστράφηκαν οι γυάλινες επιφάνειες του καταστήματος, αλλά και τα τραπεζοκαθίσματα που βρίσκονταν στον εξωτερικό χώρο. Μετά το τροχαίο, οι επιβαίνοντες αποχώρησαν από το σημείο, ενώ οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου.

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