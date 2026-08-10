Forbes: 4 ελληνικές πόλεις στους καλύτερους διεθνείς προορισμούς για να ζήσεις ως συνταξιούχος

Αν είσαι ένας από εκείνους που σκέφτονται τη συνταξιοδότησή τους ως την περίοδο μιας νέας ζωής σε ένα μέρος καινούριο τότε αυτή η λίστα θα σου φανεί χρήσιμη.

Αν είσαι ένας από εκείνους που σκέφτονται τη συνταξιοδότησή τους ως την περίοδο μιας νέας ζωής σε ένα μέρος καινούριο και ιδανικό για να περάσεις το υπόλοιπο της ζωής σου, τότε ίσως η παρακάτω λίστα του Forbes σου φανεί χρήσιμη.

Το Αμερικανικό περιοδικό παρακολουθώντας την τάση των Αμερικανών που συνταξιοδοτούνται μετακομίζοντας στο εξωτερικό έκανε την έρευνά του και κατέληξε σε 96 ελκυστικούς προορισμούς συνταξιοδότησης σε 24 διαφορετικές χώρες και 5 ηπείρους. 4 από αυτές βρίσκονται μάλιστα στην Ελλάδα.

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