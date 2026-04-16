H καταδίωξη των 10 εκατ. views: Αστυνομικός δεν καταφέρνει να πιάσει ποδηλάτη

Βίντεο από αποτυχημένη καταδίωξη ποδηλάτη στο Σινσινάτι γίνεται viral με πάνω από 10 εκατ. προβολές και χιλιάδες σχόλια στα social media.

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει στα social media ένα βίντεο από το Σινσινάτι, όπου καταγράφεται η αποτυχημένη προσπάθεια αστυνομικού να συλλάβει νεαρό ποδηλάτη, συγκεντρώνοντας περισσότερες από 10 εκατομμύρια προβολές.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα της New York Post, η σκηνή θυμίζει καταδίωξη της «γάτας με ποντίκι», καθώς εξελίσσεται με αλλεπάλληλες αποτυχημένες κινήσεις από την πλευρά του αστυνομικού.

Στο βίντεο, ο ένστολος επιχειρεί αρχικά να ακινητοποιήσει τον νεαρό εφαρμόζοντας κεφαλοκλείδωμα, ωστόσο οι δύο άνδρες πέφτουν στο έδαφος, με τον ποδηλάτη να καταφέρνει να απεγκλωβιστεί.

Η καταδίωξη συνεχίζεται με τον νεαρό να προσπαθεί να διαφύγει παίρνοντας το ποδήλατό του, ενώ ο αστυνομικός κρατά τον τροχό, χωρίς όμως να καταφέρνει να τον σταματήσει.

Παρά το γεγονός ότι ο ποδηλάτης πέφτει ξανά στο οδόστρωμα, ο αστυνομικός δεν κατορθώνει να τον συλλάβει, ακόμη και όταν χρησιμοποιεί σπρέι πιπεριού. Τελικά, εμφανώς εξαντλημένος, εγκαταλείπει την προσπάθεια, με τον νεαρό να διαφεύγει.

Το περιστατικό προκάλεσε κύμα σχολίων στα social media, με χρήστες να σατιρίζουν την εξέλιξη της καταδίωξης, ενώ παραμένει άγνωστο τι προκάλεσε το αρχικό επεισόδιο.

