Δεν είναι αυτό που φαίνεται: Το πτώμα στη βαλίτσα ήταν... μία ρεαλιστική κούκλα
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Μία περίεργη υπόθεση έλαβε χώρα στην Αυστραλία, όπου οι Αρχές κλήθηκαν για μία «νεκρή γυναίκα» μέσα σε βαλίτσα, αλλά βρήκαν κάτι εντελώς διαφορετικό.
Μία ιδιαίτερη υπόθεση έλαβε χώρα στην Αυστραλία, όπου οι Αρχές κλήθηκαν μετά τον εντοπισμό μίας «νεκρής γυναίκας» μέσα σε βαλίτσα, για να διαπιστώσουν πως επρόκειτο για μία κούκλα με «μώλωπες και εκδορές».
Η τοπική αστυνομία στην πολιτεία Νέα Νότια Ουαλία κλήθηκε την Κυριακή (09/08), αναφορικά με ένα φρικτό εύρημα μέσα σε βαλίτσα.
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@Photo credits: YouTube/10 News
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