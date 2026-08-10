Οι φωτογραφίες του Playboy που ταξίδεψαν κρυφά στη Σελήνη: Πουλήθηκαν τώρα για 400.000 δολάρια

Οι αστροναύτες του Apollo 12 έκρυψαν φωτογραφίες του Playboy στο ταξίδι για τη Σελήνη και σήμερα έγιναν συλλεκτικός θησαυρός αξίας 400.000 δολαρίων.

Υπάρχουν ιστορίες από την εποχή του Apollo που μοιάζουν βγαλμένες από ταινία. Μία από αυτές αφορά μερικές φωτογραφίες του Playboy, οι οποίες ταξίδεψαν κρυφά μέχρι τη Σελήνη το 1969, κρυμμένες μέσα στο προσωπικό checklist του αστροναύτη Άλαν Μπιν.

Περισσότερα από μισό αιώνα αργότερα, το συγκεκριμένο ενθύμιο επέστρεψε στο προσκήνιο με έναν εντυπωσιακό τρόπο: αντικείμενα από την αποστολή Apollo 12 δημοπρατήθηκαν και οι φωτογραφίες του Playboy έφτασαν τα 400.000 δολάρια.

Η φάρσα των αστροναυτών που έφτασε μέχρι τη Σελήνη

Ο Άλαν Μπιν ήταν μέλος του πληρώματος του Apollo 12 και τον Νοέμβριο του 1969 έγινε ο τέταρτος άνθρωπος που πάτησε στη Σελήνη. Όπως συνέβαινε συχνά στις αποστολές Apollo, όμως, πίσω από την απόλυτη σοβαρότητα και την τεράστια τεχνική προετοιμασία υπήρχε χώρος και για... φάρσες.

Πριν από την εκτόξευση, μέλη της εφεδρικής ομάδας αστροναυτών κατάφεραν να βάλουν κρυφά στο checklist του Bean φωτογραφίες από το Playboy, μαζί με χειρόγραφα σκίτσα και πειράγματα. Το checklist ήταν απαραίτητο εργαλείο για την αποστολή και βρέθηκε μαζί με τον Bean στη σεληνιακή επιφάνεια.

Έτσι, μερικές εικόνες που κανονικά θα βρίσκονταν σε ένα ανδρικό περιοδικό κατέληξαν να αποτελούν μέρος ενός από τα πιο ιστορικά ταξίδια που έχει πραγματοποιήσει ποτέ ο άνθρωπος.

Η φάρσα δεν έμεινε για πάντα κρυφή. Με τα χρόνια έγινε γνωστή ως μία από τις πιο παράξενες ιστορίες του προγράμματος Apollo, συνδυάζοντας την αυστηρότητα της διαστημικής εξερεύνησης με το χιούμορ των αστροναυτών.

Οι φωτογραφίες του Playboy που είχαν κρυφτεί στο checklist του Alan Bean και ταξίδεψαν μαζί του στη Σελήνη κατά την αποστολή Apollo 12 το 1969

Το αντικείμενο που πούλησε τα διπλάσια

Οι φωτογραφίες του Playboy δεν ήταν, πάντως, το ακριβότερο αντικείμενο της δημοπρασίας.

Ένα γεωλογικό σφυρί που χρησιμοποίησε ο ίδιος ο Bean στη Σελήνη πουλήθηκε έναντι 812.500 δολαρίων, ξεπερνώντας κατά πολύ τις 400.000 δολάρια που έπιασε το συλλεκτικό υλικό με τις φωτογραφίες.

Το σφυρί είχε χρησιμοποιηθεί στις 19 Νοεμβρίου 1969, κατά τη διάρκεια των εργασιών του πληρώματος του Apollo 12 στην επιφάνεια της Σελήνης. Η χρήση του σε μια πραγματική σεληνιακή αποστολή του προσέδωσε τεράστια ιστορική αξία.

Και κάπως έτσι, ένα απλό εργαλείο εργασίας και μερικές φωτογραφίες που ξεκίνησαν ως... αστροναυτική φάρσα κατέληξαν, 57 χρόνια αργότερα, να αξίζουν συνολικά πάνω από 1,2 εκατομμύρια δολάρια.

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