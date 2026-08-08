Red Code για αύριο: Σε κατάσταση κινητοποίησης Αττική και άλλες 5 περιοχές λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Σε πλήρη κινητοποίηση τίθεται ο κρατικός μηχανισμός για αύριο Κυριακή, καθώς πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σε έξι περιοχές της χώρας.

Σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) τίθενται για αύριο, Κυριακή 9 Αυγούστου, η Αττική και άλλες πέντε περιοχές της χώρας, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται πολύ υψηλός, στην κατηγορία 4.

Η απόφαση ελήφθη από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς.

Ποιες περιοχές τίθενται σε Red Code

Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθενται:

Η Περιφέρεια Αττικής, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων.

Οι Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η Περιφέρεια Κρήτης.

Οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Φθιώτιδας και Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Οι Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Οι Κυκλάδες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Σε πλήρη κινητοποίηση ο κρατικός μηχανισμός

Με την ενεργοποίηση του Red Code, ο εθνικός μηχανισμός πολιτικής προστασίας τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση. Ενεργοποιείται και αναπτύσσεται το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και τα κατάλληλα μέσα και υλικά, ώστε να υπάρχει αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων πυρκαγιών. Παράλληλα, προβλέπονται δράσεις άμεσης αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τον περιορισμό των επιπτώσεων σε περίπτωση εκδήλωσης καταστροφικού φαινομένου.

Στο πλαίσιο αυτό, οι δήμοι και οι περιφέρειες των περιοχών που βρίσκονται σε Red Code καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π. και Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.), προκειμένου να εξετάσουν τα μέτρα ετοιμότητας και αντιμετώπισης κινδύνων από δασικές πυρκαγιές.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατηγορία 4

Ο Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς για την Κυριακή 9 Αυγούστου 2026 προβλέπει πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 4) στις εξής περιοχές:

Αττική και Κύθηρα

Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία και Λακωνία

Βοιωτία, Φθιώτιδα και Εύβοια

Λέσβος, Χίος, Σάμος και Ικαρία

Κυκλάδες

Κρήτη

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, τις περιφέρειες και τους δήμους, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και να μπορούν να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν περιστατικά πυρκαγιάς.

Τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες

Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν δραστηριότητες στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.

Μεταξύ άλλων, συνιστάται να αποφεύγονται:

η καύση ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καθαρισμού,

η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα και συσκευές συγκόλλησης,

η χρήση υπαίθριων ψησταριών,

το κάπνισμα μελισσών,

η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών. Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί πυρκαγιά, καλείται να ειδοποιήσει άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό 199. Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας, οι πολίτες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

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