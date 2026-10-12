Βαραίνει το κατηγορητήριο για τους τρεις της Marfin: Συμπληρωματικές διώξεις για ανθρωποκτονία και 24 απόπειρες ανθρωποκτονίας

Ραγδαίες είναι οι δικαστικές εξελίξεις στην υπόθεση της Marfin, καθώς η δικαιοσύνη διευρύνει τις διώξεις κατά των τριών προφυλακισμένων, εισάγοντας το αδίκημα της τρομοκρατίας.

Νέα δεδομένα προέκυψαν στην ανάκριση για τον εμπρησμό της Marfin, με την άσκηση συμπληρωματικών διώξεων στους τρεις προφυλακισμένους για ανθρωποκτονία και απόπειρες ανθρωποκτονίας.

Η 3η τακτική ανακρίτρια Αθηνών ζήτησε πριν από λίγες ημέρες την άσκηση συμπληρωματικής ποινικής δίωξης σε βάρος των τριών κατηγορουμένων που βρίσκονται ήδη προφυλακισμένοι για τον φονικό εμπρησμό της τράπεζας Marfin τον Μάιο του 2010 στην οδό Σταδίου. Η Εισαγγελία συναίνεσε στο αίτημα και οι τρεις κατηγορούμενοι βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με βαρύτερο κατηγορητήριο.

Το αναβαθμισμένο, βαρύτερο κατηγορητήριο

Η συμπληρωματική δίωξη αφορά το αδίκημα του άρθρου 187Α παρ. 1 του ΠΚ για ανθρωποκτονία που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων, καθώς και απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 ατόμων που βρίσκονταν μέσα στο κτίριο.

Αύριο, Τρίτη 13 Οκτωβρίου, οι τρεις προφυλακισμένοι, δύο 42χρονοι και μία 46χρονη, καλούνται σε συμπληρωματική απολογία. Αναμένεται να μεταχθούν από τις φυλακές στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου πιθανότατα θα ζητήσουν προθεσμία για να ενημερωθούν για τις νέες διώξεις και να προετοιμάσουν τις εξηγήσεις τους.

Η ανάκριση βαίνει προς ολοκλήρωση. Ο τελικός λόγος για την παραπομπή τους σε δίκη ανήκει στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, ενώ με βάση τις νέες διώξεις, αρμόδιο δικαστήριο σε περίπτωση παραπομπής είναι το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων και όχι το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο.

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