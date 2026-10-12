Γιώργος Μαζωνάκης: Βρέθηκε και το αντίδοτο Anexate του αναισθητικού στον οργανισμό του

Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για όσα έγιναν στον Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά και το κοκτέιλ ουσιών που είχε στον οργανισμό του.

Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για όσα έγιναν στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Μία μία το προηγούμενο διάστημα ερχόταν στο φως το κοκτέιλ ουσιών που έπαιξαν τον δικό τους τραγικό ρόλο στο σώμα του Γιώργου Μαζωνάκη. Δύο αναισθητικές ουσίες, η προποφόλη και η μιδαζολάμη, είχαν γίνει γνωστό ότι εντοπίστηκαν, ενώ τώρα το Live News κάνει λόγο και για το αντίδοτο Anexate, το οποίο μπορεί να εξουδετερώσει μόνο τη μία ουσία.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr

