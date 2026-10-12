Βιασμός ανήλικης στην Βρετανία: Μασκοφόρος της επιτέθηκε μέσα από θάμνους

Η αστυνομία στο Staffordshire αναζητά άνδρα με κουκούλα μετά τον βιασμό ανήλικης, την οποία φέρεται να έσυρε σε θάμνους. Έκκληση για μαρτυρίες και βίντεο από κάμερες αυτοκινήτων.

Μια ανήλικη έπεσε θύμα βιασμού στο Staffordshire της Αγγλίας, όταν ένας άνδρας που φορούσε κουκούλα φέρεται να της επιτέθηκε και να την έσυρε μέσα σε θάμνους. Η αστυνομία αναζητά τον δράστη και απευθύνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι για την υπόθεση να επικοινωνήσει με τις Αρχές.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Staffordshire, οι αστυνομικοί κλήθηκαν λίγο πριν από τις 8:00 το πρωί της Δευτέρας στην οδό Newpool Road, στο Knypersley, έπειτα από αναφορά για επίθεση σε κορίτσι που περπατούσε στην περιοχή.

Η περιγραφή του υπόπτου

Όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές, ο άνδρας προσέγγισε την ανήλικη, την άρπαξε και την τράβηξε μέσα σε θάμνους, όπου σημειώθηκε ο βιασμός. Ο ύποπτος περιγράφεται ως λευκός, με ύψος περίπου 1,85 μέτρα. Την ώρα της επίθεσης φορούσε κουκούλα που κάλυπτε το πρόσωπό του, μαύρο παντελόνι φόρμας και μαύρο φουσκωτό μπουφάν.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί, και ειδικοί παρέχουν υποστήριξη στην ανήλικη, ενώ εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι οι αστυνομικοί θα παραμείνουν στην περιοχή όσο συνεχίζονται οι έρευνες.

Έκκληση για μαρτυρίες και βίντεο

Η αστυνομία ζητά πληροφορίες από οποιονδήποτε βρισκόταν κοντά στο σημείο την ώρα της επίθεσης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε όσους έκαναν βόλτα με τα σκυλιά τους μεταξύ 7:00 και 8:00 το πρωί.

Παράλληλα, οι Αρχές αναζητούν οδηγούς που διαθέτουν καταγραφές από κάμερες αυτοκινήτου στην ευρύτερη περιοχή, κυρίως κοντά στα φανάρια του Knypersley, στη σιδηροδρομική γραμμή και γύρω από την οδό Lineside Road. Οποιαδήποτε πληροφορία ή οπτικό υλικό θα μπορούσε να βοηθήσει στον εντοπισμό του υπόπτου και στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

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