Νέα ανακάλυψη στην Κίνα: Γιατροί χειρουργούσαν με αναισθησία πριν από 600 χρόνια

Εργαλεία με ίχνη τοξικού φυτού βρέθηκαν σε τάφο διάσημου χειρουργού της δυναστείας Μινγκ

Η ανακάλυψη της αναισθησίας χρονολογείται πίσω στον 19ο αιώνα και αποτέλεσε μια από τις μεγαλύτερες προόδους της ιατρικής. Μια πρόσφατη ανακάλυψη έρχεται για να δείξει πως επαγγελματίες υγείας χρησιμοποιούσαν μια μέθοδο για να αποτρέπουν τον πόνο των ασθενών πολλούς αιώνες νωρίτερα.

Μια νέα έρευνα επιβεβαιώνει πως Κινέζοι χειρουργοί χρησιμοποιούσαν ένα ειδικό σκεύασμα από δηλητηριώδη φυτά σαν μέθοδο αναισθισίας κατά την διάρκεια του 14ου αιώνα και της δυναστείας των Μινγκ.

Βρέθηκαν εργαλεία με ίχνη τοξινών

Οι φυσικές αποδείξεις αυτής της πρακτικής προέκυψαν έπειτα από την ανάλυση δέκα χειρουργικών εργαλείων που βρέθηκαν στον τάφο του διάσημου χειρουργού Σια Κουάν. Οι ειδικοί εντόπισαν στα αρχαία αυτά εργαλεία ίχνη ακονιτίνης, μιας εξαιρετικά ισχυρής τοξίνης που προέρχεται από το ακονίτο, ένα δηλητηριώδες φυτό.

Κινέζος ερευνητής αναφέρει πως αυτή η ουσία επηρεάζει την λειτουργία των νεύρων. Φαίνεται πως οι χειρουργοί της εποχής είχαν δύο τρόπους να χορηγούν την αναισθισία: είτε από το στόμα με λίγο κρασί ώστε να χαλαρώσει ο ασθενής, είτε μέσω μιας σκόνης ή πάστας η οποία εφαρμοζόταν τοπικά. Ο ασθενής έχανε πλήρως την αίσθηση από το συγκεκριμένο σημείο και μπορούσε να πραγματοποιηθεί η τομή.

Ωστόσο αυτή η τεχνική έπρεπε να εξασκείται με μεγάλη ακρίβεια γιατί μια δόση μόλις ενός χιλιοστογραμμαρίου ακονιτίνης μπορεί να αποβεί θανατηφόρα. Σε περίπτωση παραπάνω δοσολογίας, ο ασθενής μπορούσε να εμφανίσει καρδιακά προβλήματα, ναυτία ή ακόμα και να χάσει την ζωή του.

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