Κινέζοι επιστήμονες παρουσίασαν ένα παράτολμο σχέδιο τύπου «Αρμαγεδδών», προτείνοντας τη χρήση πυρηνικών βομβών για την εξουδετέρωση επικίνδυνων αστεροειδών.

Ένα αντισυμβατικό σχέδιο που θυμίζει την ταινία «Αρμαγεδδών» παρουσίασαν Κινέζοι επιστήμονες, προτείνοντας τη χρήση πυρηνικών όπλων για την προστασία της Γης από καταστροφικούς αστεροειδείς.

Η πρόταση αυτή έρχεται την ώρα που η NASA προειδοποιεί ότι έως και 15.000 αστεροειδείς μεγάλου μεγέθους ενδέχεται να κινούνται ανεντόπιστοι στο διάστημα, απειλώντας ολόκληρες πόλεις.

Πώς λειτουργεί το σχέδιο;

Σύμφωνα με τη μελέτη, η οποία βασίστηκε σε προσομοιώσεις υπολογιστών, η τακτική αυτή κρίνεται απαραίτητη σε περιπτώσεις που ο χρόνος προειδοποίησης είναι εξαιρετικά περιορισμένος (από λίγες ημέρες έως εβδομάδες).

Αντί για έκρηξη κοντά στον αστεροειδή, η ιδέα προβλέπει την τοποθέτηση του πυρηνικού μηχανισμού στο εσωτερικό του, ώστε να διαλυθεί εκ των έσω. Μια πυρηνική έκρηξη 300 χιλιοτόνων μπορεί να καταστρέψει έναν αστεροειδή 50 μέτρων, ενώ μια έκρηξη 3 μεγατόνων μπορεί να διαλύσει έναν αστεροειδή 100 μέτρων.

Οι μεγάλες προκλήσεις του σχεδίου

Παρά την αποτελεσματικότητα που παρουσιάζουν οι προσομοιώσεις, η εφαρμογή του σχεδίου στην πραγματικότητα συναντά τεράστια εμπόδια.

Απαιτείται ο πολύ έγκαιρος εντοπισμός της απειλής, αλλά και η κατασκευή ενός διαστημικού σκάφους ικανού να μεταφέρει τρυπάνι και πυρηνικό φορτίο σε τεράστιες αποστάσεις στο διάστημα.

Παρά τις δυσκολίες, οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η έρευνα αυτή έχει στρατηγική σημασία για την επιβίωση του ανθρώπινου πολιτισμού απέναντι σε μια ενδεχόμενη συμπαντική απειλή.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ