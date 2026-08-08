Ταϊλάνδη: Σοκαριστικό βίντεο από την επίθεση 14χρονου σε σχολείο – Σκότωσε τους παππούδες του και 5 εκπαιδευτικούς

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας αποτυπώνει τις στιγμές τρόμου που έζησαν μαθητές και εκπαιδευτικοί σε σχολείο κοντά στην Μπανγκόκ, όταν 14χρονος σκότωσε πέντε εκπαιδευτικούς, αφού προηγουμένως είχε δολοφονήσει τους παππούδες του.

Ένα σοκαριστικό βίντεο ντοκουμέντο από τις κάμερες ασφαλείας του σχολείου Debsirin Nonthaburi, στα περίχωρα της Μπανγκόκ, βλέπει το φως της δημοσιότητας. Το πρωί της Παρασκευής (7/8), ένας 14χρονος μαθητής άνοιξε πυρ εντός του σχολικού συγκροτήματος, αφαιρώντας τη ζωή πέντε εκπαιδευτικών. Από την επίθεση τραυματίστηκαν περισσότερα από 20 άτομα, με τα 10 να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με το BBC, κύριος στόχος του ανήλικου ήταν οι καθηγητές του, καθώς ανάμεσα στα θύματα δεν υπάρχουν μαθητές. Η ένοπλη επίθεση διήρκεσε περίπου μία ώρα, προτού ο δράστης στρέψει το όπλο στον εαυτό του. Ο 14χρονος υπέκυψε στα τραύματά του κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο απ' την επίθεση: Είχε σκοτώσει προηγουμένως τους παππούδες του

Στο οπτικό υλικό καταγράφεται ο 14χρονος να βγαίνει από μια αίθουσα την ώρα που ακούγονται πυροβολισμοί. Στη συνέχεια, περπατά οπλισμένος στους διαδρόμους και πυροβολεί εναντίον ανθρώπων, ενώ στο τέλος φαίνεται να τρέχει κρατώντας το όπλο πριν εξαφανιστεί από το πλάνο.

GRAPHIC: A 14-year-old killed 5 teachers and wounded over 30 at a school in Bang Kruai, Thailand. He shot his grandparents at home beforehand, then turned the gun on himself. pic.twitter.com/9YYd49CwXn August 7, 2026

Η επίθεση σημειώθηκε λίγο μετά τις 10:00 το πρωί (τοπική ώρα) σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή βόρεια της πρωτεύουσας της Ταϊλάνδης.

Από τις έρευνες των Αρχών προέκυψε ότι ο μαθητής ζούσε με τους παππούδες του, οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο ανήλικος τους δολοφόνησε πριν κατευθυνθεί στο σχολείο.

Για την επίθεση χρησιμοποίησε ένα πιστόλι 9 χιλιοστών που ανήκε στον παππού του, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν τουλάχιστον 34 επιπλέον φυσίγγια.

Άγνωστα τα κίνητρα της τραγωδίας: Άφωνοι οι καθηγητές

Τα ακριβή αίτια που ώθησαν τον 14χρονο στο μακελειό παραμένουν άγνωστα. Ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών της χώρας, Πολαπί Σουαντσαουί, ανέφερε ότι ο ανήλικος ήταν φανατικός gamer, σύμφωνα με ευρήματα στο σπίτι του.

Από την πλευρά τους, εκπαιδευτικοί του σχολείου εξέφρασαν την έκπληξή τους, περιγράφοντάς τον ως ένα «καλό παιδί με καλές σχολικές επιδόσεις» που δεν είχε εκδηλώσει ποτέ επιθετική συμπεριφορά στο σχολικό περιβάλλον.

Student shooter dies by suicide after Nonthaburi school attack; 2 dead, up to 20 injured



A student believed to be the shooter in the attack at Debsirin Nonthaburi School in Bang Kruai district died by suicide after opening fire inside the school on Friday, according to officials… pic.twitter.com/ji5sky38tN — Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) August 7, 2026

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