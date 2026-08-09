Οι ΗΠΑ πέτυχαν «τζακπότ» στη Νεβάδα: Το γιγαντιαίο κοίτασμα που είναι το κλειδί στη διαμάχη με την Κίνα

Μια τεράστια ανακάλυψη τουλάχιστον 1,78 εκατ. τόνων βολφραμίου στη Νεβάδα υπόσχεται να αλλάξει τα δεδομένα στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα και να αμφισβητήσει την κυριαρχία της Κίνας.

Η αμερικανική εταιρεία 3 Proton Lithium (3PL) ανακοίνωσε τα επικαιροποιημένα αποτελέσματα των ερευνών της στο έργο Railroad Valley, επιβεβαιώνοντας την ύπαρξη ενός γιγαντιαίου κοιτάσματος βολφραμίου.

Το συγκεκριμένο απόθεμα είναι πάνω από πέντε φορές μεγαλύτερο από τη δεύτερη μεγαλύτερη γνωστή δεξαμενή του εν λόγω μετάλλου στις ΗΠΑ, με τη συνολική εκτιμώμενη αξία του στο υπέδαφος να αγγίζει τα 152 δισεκατομμύρια δολάρια.

Παράλληλα, στην ίδια περιοχή εντοπίστηκαν μεγάλες ποσότητες λιθίου, ποτάσας και βορίου, τα οποία αποτελούν κρίσιμες πρώτες ύλες για την τεχνολογία και τη χημική βιομηχανία.

Κρίσιμο υλικό για της ΗΠΑ στον «πόλεμο» με την Κίνα

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται κομβική, καθώς η Κίνα ελέγχει σήμερα περίπου το 80% της παγκόσμιας παραγωγής βολφραμίου. Την ίδια στιγμή, οι ΗΠΑ δεν παράγουν το συγκεκριμένο μέταλλο σε εμπορική κλίμακα από το 2015, εξαρτώμενες σχεδόν κατά 100% από τις εισαγωγές.

Το βολφράμιο είναι ένα από τα πιο σκληρά, πυκνά και ανθεκτικά στη θερμότητα μέταλλα στον πλανήτη. Η σημασία του για την αμυντική και αεροδιαστημική βιομηχανία είναι καθοριστική, καθώς χρησιμοποιείται στην κατασκευή θωρακίσεων, διαπεραστικών πυρομαχικών, πυραύλων, κινητήρων τζετ, καθώς και σε ηλεκτρονικές συσκευές και βαριά βιομηχανικά εργαλεία.

Στελέχη της εταιρείας 3PL υπογραμμίζουν πως η ανακάλυψη αυτή δεν αποτελεί απλώς μια επιχειρηματική επιτυχία στον μεταλλευτικό τομέα, αλλά ένα ζήτημα μείζονος εθνικής ασφάλειας για τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες επιχειρούν να ανεξαρτητοποιηθούν από τις εισαγωγές.

Τα εμπόδια που έχει βάλει η NASA στην αξιοποίησή του κοιτάσματος

Παρά τη μεγάλη σημασία του κοιτάσματος, η αξιοποίησή του αντιμετωπίζει εμπόδια. Περίπου το ένα τρίτο της έκτασης παραχώρησης έχει μπλοκαριστεί από την Υπηρεσία Διαχείρισης Γης (BLM) μετά από αίτημα της NASA.

Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία χρησιμοποιεί τις ξηρές πεδιάδες του Railroad Valley για τη βαθμονόμηση των οπτικών οργάνων των δορυφόρων της, υποστηρίζοντας πως οι εξορυκτικές δραστηριότητες ενδέχεται να αλλοιώσουν τη μορφολογία του εδάφους και να επηρεάσουν τις μετρήσεις της.

Από την πλευρά της, η 3PL συνεχίζει τις διαδικασίες για τη λήψη των απαραίτητων αδειών, πιέζοντας παράλληλα για την αναθεώρηση των περιορισμών που έχουν επιβληθεί προς όφελος της NASA, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την εγχώρια παραγωγή.

A newly identified tungsten deposit in Nevada could become the largest in the US, but a long-standing NASA land withdrawal is preventing exploration across a large portion of the project despite growing concern over the country’s reliance on Chinese supply, the Financial Times… — Oliver Groß (@minenergybiz) August 4, 2026

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