Ταλαιπωρία άνευ προηγουμένου περίμενε τους επιβάτες πτήσης στον Καναδά, όταν ένα νήπιο αρνήθηκε να προσδεθεί πριν την απογείωση.

Απίστευτη ταλαιπωρία έζησαν οι επιβάτες της πτήσης PD444 της Porter Airlines, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο από το διεθνές αεροδρόμιο της Βικτώρια στη Βρετανική Κολομβία με τελικό προορισμό το Τορόντο.

Ενώ όλα έδειχναν πως το ταξίδι κατά μήκος του Καναδά θα ξεκινούσε κανονικά, μια απρόσμενη εξέλιξη εντός της καμπίνας «καθήλωσε» το αεροσκάφος στο έδαφος και υποχρέωσε δεκάδες ανθρώπους να διανυκτερεύσουν στην πόλη.

Πώς ένα μικρό παιδί ακύρωσε μία ολόκληρη πτήση;

Το αεροσκάφος είχε ήδη κλείσει τις πόρτες του, είχε απομακρυνθεί από τη φυσούνα και τροχοδρομούσε προς τον διάδρομο απογείωσης. Τότε, τα μέλη του πληρώματος καμπίνας διαπίστωσαν πως ένα μικρό παιδί στεκόταν όρθιο πάνω στο κάθισμά του και αρνιόταν πεισματικά να καθίσει και να φορέσει τη ζώνη ασφαλείας.

Όπως επιβεβαίωσε η αεροπορική εταιρεία, τόσο ο γονέας του νηπίου όσο και τα μέλη του πληρώματος κατέβαλαν επανειλημμένες προσπάθειες για να ασφαλίσουν το παιδί στη θέση του, χωρίς όμως κανένα αποτέλεσμα.

Με δεδομένο ότι οι διεθνείς κανονισμοί ασφαλείας απαγορεύουν αυστηρά την απογείωση όταν υπάρχει επιβάτης που δεν είναι προσδεμένος, ο κυβερνήτης αποφάσισε ότι η πτήση δεν μπορούσε να αναχωρήσει υπό αυτές τις επικίνδυνες συνθήκες και έδωσε εντολή για επιστροφή στον τερματικό σταθμό, προκειμένου να αποβιβαστεί η οικογένεια.

Αν και η αποβίβαση ενός επιβάτη προκαλεί συνήθως μια απλή καθυστέρηση, στη συγκεκριμένη περίπτωση ο χρόνος λειτούργησε καταδικαστικά. Για να αποβιβαστεί το παιδί και ο γονέας του μαζί με τις αποσκευές τους, αλλά και για να συμπληρωθούν τα απαραίτητα γραφειοκρατικά έγγραφα και να υποβληθεί νέο σχέδιο πτήσης, η ώρα ξεπέρασε τις 00:30 το βράδυ.

Στο διεθνές αεροδρόμιο της Βικτώρια, ο διάδρομος προσγείωσης και απογείωσης κλείνει υποχρεωτικά για τη νύχτα τη συγκεκριμένη ώρα. Αποτέλεσμα ήταν το αεροσκάφος να μην μπορεί πλέον να αναχωρήσει νόμιμα. Οι υπόλοιποι επιβάτες αναγκάστηκαν να αποβιβαστούν, να αναζητήσουν κατάλυμα για τη νύχτα και να ταξιδέψουν τελικά την επόμενη ημέρα.

Η Porter Airlines εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση ζητώντας συγγνώμη για την αναστάτωση και επιβεβαίωσε ότι φρόντισε για τη μεταφορά των επιβατών στον προορισμό τους με πτήση την επόμενη ημέρα.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ