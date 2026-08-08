Εφιαλτικά στοιχεία για τη φωτιά στην Αττικοβοιωτία: Ίση με έξι ατομικές βόμβες η ενέργεια που απελευθερώθηκε

Σοκαριστικά είναι τα στοιχεία για την καταστροφική πυρκαγιά σε Βοιωτία και Αττική, όπου το μεγαλύτερο μέρος της έκτασης κάηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Σοκ προκαλούν τα αποτελέσματα της προκαταρκτικής ανάλυσης που πραγματοποίησε η Πυρομετεωρολογική Ομάδα FLAME της Μονάδας METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για τη μεγα-πυρκαγιά (mega fire) που έπληξε τη Βοιωτία και την Αττική.

Σύμφωνα με τα δορυφορικά δεδομένα, η συνολική ενέργεια που απελευθερώθηκε από τη φωτιά εκτιμάται τουλάχιστον σε 380 TJ, ποσό που ισοδυναμεί με την ενέργεια έξι ατομικών βομβών τύπου Χιροσίμα. Παράλληλα, περισσότερα από 61.500 στρέμματα, δηλαδή το 55% της συνολικής καμένης έκτασης, καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών.

Η χρονική εξέλιξη του πύρινου εφιάλτη

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε βόρεια του Αγίου Βασιλείου Βοιωτίας το πρωί της 31ης Ιουλίου, καίγοντας 15.072 στρέμματα μέσα στις πρώτες 10 ώρες καθώς κατευθυνόταν προς το παραλιακό μέτωπο.

Στη συνέχεια ακολούθησαν δύο καταστροφικές νυχτερινές εξάρσεις:

Πρώτη νυχτερινή έξαρση : Από το απόγευμα της 31ης Ιουλίου έως το πρωί της 1ης Αυγούστου 2026, οι βόρειοι άνεμοι ενισχύθηκαν πάνω από τα 80 km/h. Μέσα σε μόλις 12 ώρες κάηκαν σχεδόν 34.000 στρέμματα.

: Από το απόγευμα της 31ης Ιουλίου έως το πρωί της 1ης Αυγούστου 2026, οι βόρειοι άνεμοι ενισχύθηκαν πάνω από τα 80 km/h. Μέσα σε μόλις 12 ώρες κάηκαν σχεδόν 34.000 στρέμματα. Δεύτερη νυχτερινή έξαρση: Αφού η φωτιά κινήθηκε ανατολικά κατά τη διάρκεια της ημέρας, το βράδυ της 1ης προς 2α Αυγούστου 2026 οι άνεμοι που έφταναν τα 70 km/h ώθησαν το μέτωπο νοτιοανατολικά, καταστρέφοντας ακόμη 27.810 στρέμματα.

Τις επόμενες ημέρες, έως τις 4 Αυγούστου, η πορεία της πυρκαγιάς παρουσίασε φθίνοντα ρυθμό εξάπλωσης, καθώς οι άνεμοι άρχισαν να εξασθενούν και το μέτωπο προσέγγισε εκτάσεις που είχαν ήδη καεί κατά τις πυρκαγιές του 2021.

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